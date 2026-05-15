Česko vs. Slovinsko v TV: kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?
Česká hokejová reprezentace se po úspěšném vstupu do turnaje utká ve svém druhém zápase se Slovinskem, které patří k outsiderům šampionátu. Pro mužstvo Radima Rulíka by mělo jít o jasný tříbodový zisk, ale potvrdí roli favorita i na ledě? Utkání začíná v sobotu ve Fribourgu ve 20:15. Kde můžete sledovat souboj Česko vs. Slovinsko živě? Program k MS v ledním hokeji naleznete ZDE>>>
Česko vs. Slovinsko na MS v hokeji 2026
|Datum: sobota 16. května (20:15)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Slovinsko v TV?
Českou reprezentaci čeká druhý zápas na mistrovství světa proti Slovinsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Slovinsko začíná v sobotu 16. května od 20:15.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko, sobota 16. května, 20:15
- Česko – Švédsko, pondělí 18. května, 20:15
- Česko – Itálie, středa 20. května, 16:15
- Slovensko – Česko, sobota 23. května, 16:15
- Česko – Norsko, pondělí 25. května, 16:15
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:15
TV program na MS v hokeji 2026 v sobotu 16. května 2026
|12:15
|Velká Británie - Rakousko ONLINE
|ČT sport Plus
|12:15
|Slovensko – Norsko ONLINE
|ČT sport
|16:15
|Maďarsko – Finsko ONLINE
|ČT sport Plus
|16:15
|Itálie – Kanada ONLINE
|ČT sport
|20:15
|Švýcarsko – Lotyšsko ONLINE
|ČT sport Plus
|20:15
|Slovinsko – Česko ONLINE
|ČT sport
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
H2H - vzájemné zápasy Česka a Slovinska
Česká reprezentace se se Slovinci setká teprve pošesté. Naposledy na sebe oba týmy narazily na mistrovství světa 2023 a bylo z toho vítězství Čechů 6:2. Ti zvítězili ve všech vzájemných zápasech.
|Datum
|Zápas a výsledek
|18. 05. 23
|Česko – Slovinsko 6:2
|12. 05. 17
|Česko – Slovinsko 5:1
|10. 05. 13
|Slovinsko – Česko 2:4
|07. 05. 06
|Česko – Slovinsko 5:4
|26. 04. 03
|Česko – Slovinsko 5:2