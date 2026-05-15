Česko vs. Slovinsko v TV: kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?

Prosadil se kapitán Roman Červenka
Česká hokejová reprezentace se po úspěšném vstupu do turnaje utká ve svém druhém zápase se Slovinskem, které patří k outsiderům šampionátu. Pro mužstvo Radima Rulíka by mělo jít o jasný tříbodový zisk, ale potvrdí roli favorita i na ledě? Utkání začíná v sobotu ve Fribourgu ve 20:15. Kde můžete sledovat souboj Česko vs. Slovinsko živě? Program k MS v ledním hokeji naleznete ZDE>>>

Datum: sobota 16. května (20:15)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Slovinsko v TV?

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 v sobotu 16. května 2026

12:15Velká Británie - Rakousko ONLINEČT sport Plus
12:15Slovensko – Norsko ONLINEČT sport
16:15Maďarsko – Finsko ONLINEČT sport Plus
16:15Itálie – Kanada ONLINEČT sport
20:15Švýcarsko – Lotyšsko ONLINEČT sport Plus
20:15Slovinsko – Česko ONLINEČT sport

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Česko110004:13
2Kanada110005:33
3Slovensko000000:00
3Norsko000000:00
3Itálie000000:00
3Slovinsko000000:00
7Švédsko100013:50
8Dánsko100011:40

    H2H - vzájemné zápasy Česka a Slovinska

    Česká reprezentace se se Slovinci setká teprve pošesté. Naposledy na sebe oba týmy narazily na mistrovství světa 2023 a bylo z toho vítězství Čechů 6:2. Ti zvítězili ve všech vzájemných zápasech.

    DatumZápas a výsledek
    18. 05. 23Česko – Slovinsko 6:2
    12. 05. 17Česko – Slovinsko 5:1
    10. 05. 13Slovinsko – Česko 2:4
    07. 05. 06Česko – Slovinsko 5:4
    26. 04. 03Česko – Slovinsko 5:2

