Hokejový trapas se Slovinskem na MS: Výsměch i od Švédů!
Senzace. Zázrak. Ponížení. Titulky zahraničních médií vykřičely do světa různými způsoby, že čeští hokejisté na mistrovství světa padli se Slovinskem (2:3 v prodloužení).
Slovinci mají v registru mezinárodní federace IIHF všehovšudy jen 394 hráčů, v žebříčku reprezentací uzavírali druhou desítku. Z pěti předchozích zápasů na šampionátech s Čechy pětkrát prohráli se skóre 11:25. Ale teď si i zásluhou českého brankáře Lukáše Horáka (32) senzačně vyšlápli na Červenku a spol.!
„Když předloni Češi slavili na domácí půdě titul mistrů světa, hrálo Slovinsko v nižší divizi MS proti Rumunsku, Japonsku nebo Jižní Koreji. Loni se v elitní skupině zachránilo díky jedinému vítězství nad Francií, přičemž s Finskem prohrálo 1:9 a se Švédskem 0:4,“ všiml si švédský list Aftonbladet. Právě s reprezentanty »Tre Kronor«, kteří mají z výkonu Rulíkova mužstva prču, se národní tým utká v pondělí (od 20:20 na ČT sport).
Ve Slovinsku, kde obvykle bývá hokej ve stínu zájmu o cyklistu Pogačara u ledu, fanoušci i média oslavují nečekaný úspěch.
„Výjimeční rysi (tak se hokejové reprezentaci přezdívá – pozn. aut.) porazili supervelmoc! Neúnavní, bojovní a disciplinovaní hokejisté dosáhli jednoho z nejvýraznějších úspěchů v historii. Ten zápas se zapíše do dějin slovinského hokeje,“ psal euforicky web stvslo.si.