16letá dcera boxera Furyho: Zatýkání na svatbě!
S takový křestním jménem se zřejmě problémy lepí na paty tak nějak samy... Dcera britského boxera Tysona Furyho (37), Venezuela (16), si vzala o tři roky staršího Noaha Price. A na veselku kromě novomanželů, svědků, družiček a dalších hostů dorazily taky čtyři policejní vozy!
Svatba se konala na ostrově Man, kde na rozdíl od Anglie či Walesu jsou povoleny sňatky od 16 let se souhlasem rodičů. Pyšný táta Fury dovedl dceru k oltáři v kostele anglikánské církve.
„Doufám, že budeš mít 45 zdravých dětí a dlouhý život plný štěstí a lásky,“ řekl při proslovu boxerský šampion, jenž sám má s chotí Paris sedm potomků – nejstarší je právě Venezuela, synovi jménem Prince Rico Paris byly teprve tři roky.
Když se však svatba přesunula na večírek do čtyřhvězdičkového hotelu Comis nedaleko Douglasu, legrace skončila. Policie – jinak skoupá na slovo – sbalila minimálně jednoho člověka. „Nemáme žádný komentář,“ odsekli novinářům britského listu Daily Mail rovněž v hotelu.