Profesionální boxer Tyson Fury je sedminásobným tátou: Měsíc před zápasem mu manželka porodila syna!

Světový šampion v těžké váze Tyson Fury (35), který je mezi fanoušky známý také jako Gypsy King, se stal posedmé otcem. Manželka Paris (32) mu v průběhu jeho přípravy na souboj s Francisem Ngannou (37) přivedla na svět čtvrtého syna. Britský boxer tak má důvod k oslavám už měsíc před zápasem.

Šťastný pár se poprvé setkal téměř před dvaceti lety, když byl sedmnáctiletý Tyson neznámým začínajícím boxerem. Paris, tehdy známé jako Paris Mullroyová, bylo patnáct let a stejně jako její budoucí manžel vyrůstala v rodině irských kočovníků a byla zbožnou katoličkou.

„Jediné, co si živě pamatuji, bylo, že řekl: 'Vypadáš jako panenka Sindy', a to mě strašně naštvalo, protože Sindy je druhořadá Barbie," vzpomínala Paris pro Daily Mirror.

Jako praktikující katolíci měli Tyson a Paris sex až poté, co se oficiálně stali manželi. „Dokonce i poté, co jsme se zasnoubili, spal Tyson v karavanu u mých rodičů, zatímco já jsem spala v domě," vysvětlila Paris již dříve v minulosti. „Spali jsme spolu až poté, co jsme se vzali. Tak to u kočovníků chodí," dodala.

V roce 2009 pak Paris přivedla na svět jejich prvního potomka, dceru Venezuelu. Následně se jim narodili další dvě dcery a tři synové. V roce 2023 pár oznámil, že čekají čtvrtého syna. Ten už je nyní na světě a o jeho narození Tyson Fury informoval na začátku tohoto týdne na svém Instagramu. Tam přidal fotografii se svou manželkou a novorozeným dítětem.

„Je tady a je dokonalý,“ napsal k příspěvku.

To vše se událo jen měsíc před očekávaným duelem s bývalým šampionem UFC v těžké váze Francisem Ngannou, který se uskuteční na konci října. Kamerunský zápasník svou kariéru začal jako boxer, brzy se však přeorientoval na MMA. Nyní se ke svému původnímu sportu vrací, ale fanoušci mu proti Gypsy Kingovi moc šancí na úspěch nedávají.