Zraněná soupeřka Maděrové ukázala... Děs ze Špindlu!
Bála se nejen o svoji kariéru, přepadaly ji temné myšlenky na invalidní vozík... „Díky nim jsem stále tady, dýchám, uzdravuji se, bojuji a jdu dál,“ děkovala bulharská snowboardová hvězdička Malena Zamfirovová (16) rakouským chirurgům.
Poté, co byla na začátku března před závody ve Špindlerově Mlýně těžce zraněná nepozorným lyžařem, jí právě na klinice ve Štýrském Hradci dali do kupy roztříštěnou stehenní kost i pánev plus vykloubené a zlomené rameno.
Nyní se soupeřka českých šampionek Maděrové s Ledeckou podělila s fanoušky o děsivé detaily svých zranění, ukázala i rentgeny. „Děkuji vám, že jste mi dali naději, sílu a nový začátek. Už se zase hýbu! A vrátím se zpět!“ slíbila bojovně.