Exsparťan Kadlec odhalil vzpouru hvězd v kabině Slavie: Končí Chorý? Končím taky!
S podcasty se roztrhnul pytel a někdy z nich vybafnou tuze třaskavé zvěsti. Z toho z dílny sázkového domu Betano asi nebudou v Edenu skákat radostí tři metry vysoko.
Jde o případ raubíře Tomáše Chorého (31). V derby praštil do obličeje letenského Sörensena, nechal se potřetí v sezoně vyloučit a klubový boss Jaroslav Tvrdík (57) ho navěky věků vypudil z kádru se slovy: „Už za Slavii nenastoupí.“ Podle některých náznaků se ten drsný flastr trenérům a plejerům sešívaných moc nezamlouvá a na Betanu zazněla slova o vzpouře proti Tvrdíkovi.
Pronesl je někdejší šutér Sparty Václav Kadlec (33). Na dotaz moderátora Hrdličky: „A co naše tradiční rubrika? Insider z kabiny. Máte nějaké drby nebo spekulace?“ odpověď měl. Explozivní!
„Co jsem slyšel, tak hráči stojí za Tomášem Chorým. Všichni. A že dokonce, nebudu jmenovat, to byl hráč, který řekl, že když Tomáš Chorý nezůstane, tak nezůstane taky. Nebudu říkat který, protože už by to bylo asi moc, ne? Nebo já nevím, jak se to bere. Není to dvacátý osmý hráč kádru.“ No bere se to tak, Václave, že někdo z kabiny Slavie neudržel jazyk za zuby…