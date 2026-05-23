Kempný před bitvou se Slováky: Koupačka s kačerem
Po zápase s Italy měl český nároďák chvíli na nabrání sil. Obránce Michal Kempný strávil pátek ve společnosti své rodiny. Do Švýcarska za ním dorazila manželka Nicola s dětmi, se kterými se společně vydali do ulic. A nezůstalo jen u souše!
Záviděníhodné platy, skvělé sýry, famózní čokoláda a nádherná příroda! Takhle by nejspíš spousta Čechů ve zkratce popsala zemi helvétského kříže, kde se letos koná hokejový šampionát. Tamní prostředí učarovalo i manželce Michala Kempného Nicole, která svého muže dorazila do dějiště turnaje podpořit.
„Ta barva,“ rozplývala se u řeky, která zářila překrásnou tyrkysovou barvou. Její manžel dokonce neodolal a vydal se za osvěžením. Nicola ho natočila ve chvíli, kdy se v boxerkách vrhl do vody. Tou dobou si tam zrovna relaxoval kačer, který se ale před českým reprezentantem dal raději hned na útěk.
Kempnému tahle ledová vzpruha evidentně bodla. Ostatně, v těchto dnech teplota v Bernu, kde rodinka den volna trávila, dosahuje až k 30 stupňům! Bude z téhle regenerace s blízkými český bek těžit i v třaskavém utkání se Slovenskem?