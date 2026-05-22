Motoristický svět v šoku: Náhlá smrt šampiona NASCAR Busche
V pátek se měl účastnit závodu NASCAR Craftsman Truck Series na okruhu v Concordu v Severní Karolíně. Jenže se svými soupeři už se bohužel Kyle Busch (†41) v paddocku nikdy nepotká. Ve čtvrtek náhle zemřel jen krátce poté, co byl hospitalizován...
Náznaky, že se Kyle necítí dobře, přišly už při závodě ve Watkins Glen, kde přímo z auta žádal tým, jestli by mohl kontaktovat doktora. „Řekněte mu, prosím, že ho potřebuji po závodě. Budu potřebovat injekci,“ vysvětloval podle webu People.com závodník, který se k situaci o týden později vrátil.
„Pořád mi není moc dobře,“ řekl Busch novinářům na videu, které zveřejnil redaktor webu The Athletic. „Minulý týden jsem docela silně kašlal,“ přiznal Kyle, jehož rodina tento týden oznámila, že byl Busch hospitalizován s »těžkou nemocí«. O pár hodin později přišla ta nejsmutnější zpráva.
„Jménem rodiny Buschových, Richard Childress Racing a celé NASCAR komunity jsme zdrceni náhlou a tragickou smrtí Kyla Busche,“ uvedla závodní série ve svém prohlášení k úmrtí výrazného závodníka, který byl známý svými emocemi, agresivním stylem a otevřenými názory.
„Byl neústupný, vášnivý, nesmírně talentovaný a hluboce oddaný svému sportu i fanouškům,“ píše se ve vyjádření k náhlému odchodu dvojnásobného šampiona NASCAR. Zatím není úplně zřejmé, jestli dřívější zdravotní problémy s příčinou úmrtí souvisely.