Katastrofa pro McLaren i Russellova beznaděj. Antonelli má další triumf, zářil i Hamilton
Je na to sice ještě zatraceně brzy, ale historické tabulky formule 1 se můžou za pár měsíců přepisovat. Stane se Kimi Antonelli nejmladším mistrem světa v dějinách královny motorsportu? Nyní je to velmi pravděpodobné. Devatenáctiletý Ital vyhrál čtvrtý závod za sebou a v čele šampionátu drží komfortní třiačtyřicetibodový náskok na George Russella. Ten musel z Velké ceny Kanady odstoupit, což kousal pořádně těžce.
Na stupních vítězů doplnilo Kimiho Antonelliho dohromady jedenáct mistrovských titulů. Přesněji Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem, kteří v závěrečných dvanácti kolech předvedli velkolepou show. Legendární Brit si pilota Red Bullu nachystal a šest okruhů před cílem jej zkušeně předjel. Po loňském příchodu do Ferrari zapsal Hamilton svůj nejlepší výsledek, druhé místo mu utíkalo od 23. listopadu 2024.
„V uplynulém roce to bylo opravdu těžké, ale teď jsme našli konečně dobrou výkonnost a celý víkend jsme si užili. Je úžasný pocit být zpátky na pódiu, obzvlášť s těmito kluky, kteří jsou opravdu rychlí. Mohl jsem si s Maxem zazávodit, což je skvělé,“ těšilo jednačtyřicetiletého Hamiltona.
„Bylo tam pár skvělých soubojů, ostatně závodit vpředu je vždycky lepší, že? Pro nás je samozřejmě pozitivní, že máme první pódium. S tím jsem moc spokojený. S Lewisem to byl na konci skvělý souboj,“ neskrýval Verstappen.
Napomohlo mu Russellovo odstoupení či naprostá katastrofa mcLarenů. Papájový tým si navzdory startu z druhé řady zavařil už v úvodu, kdy špatně vybral pneumatiky, kvůli nimž museli Lando Norris i Oscar Piastri okamžitě na pit stop.
Vztek, bouchnutí a zahozené rukavice
Aby toho nebylo málo, ve 13. kole Piastri naboural do Alexe Albona, za což následně vyfasoval desetisekundový trest. A když Norrise později zastavily technické problémy, body z Velké ceny Kanady si McLaren neodvezl.
V pořádném vzteku končil závod i George Russell, kterého zradilo auto. Do 30. kola bojoval s Antonellim o vítězství, jenže v nájezdu do zatáčky mu vůz přestal fungovat. Osmadvacetiletý Brit pak jen zlostně bouchl do volantu a zahodil jezdecké rukavice. Takové emoce u něj často nevidíte.
Naopak Antonelli mohl zase slavit, stejně jako v Číně, Japonsku a Miami. Teenager z Boloni ovládl čtvrtý závod v řadě a v průběžném pořadí šampionátu vede o 43 bodů. „Velmi dobrá práce, Kimi,“ chválil Itala týmový inženýr.
„Když George odstoupil, snažil jsem se zvládnout pneumatiky, protože jsem začal mít na levé přední zrnění. Byl to prostě takový divný pocit, pneumatika moc nefungovala, ale když se začalo oteplovat, na konci jsme měli dobrou rychlost,“ liboval si vítěz.
Výsledky Velké ceny Kanady formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:28:15,000, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -10,768, 3. Verstappen (Niz./Red Bull)-11,276, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -44,151, 5. Hadjar (Fr./Red Bull), 6. Colapinto (Arg./Alpine) oba -1 kolo.
Průběžné pořadí MS (po 5 z 22 závodů): 1. Antonelli 131, 2. Russell (Brit./Mercedes) 88, 3. Leclerc 75, 4. Hamilton 72, 5. Norris (Brit./McLaren) 58, 6. Piastri (Austr./McLaren) 48.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 219, 2. Ferrari 147, 3. McLaren 106, 4. Red Bull 57, 5. Alpine 35, 6. Racing Bulls 21.