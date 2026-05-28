Sabalenková chce víc peněz, a přitom nosí parádu za miliony: POKRYTEC?

Autor: as
Vyhrožuje bojkotem, pokud organizátoři grandslamů nedají tenistům více procent ze svých zisků. Teď světová jednička Aryna Sabalenková (28) sama oslňuje na pařížském kurtu milionovými šperky.

Třpytí se víc než v noci nasvícená Eiffelovka. Během French Open se Běloruska vytasila s mohutnými náhrdelníky osázenými 122 karáty granátů a 14 karáty diamantů, k nim měla stejně laděné náušnice. To vše nafasovala od sponzora speciálně pro antukový grandslam.

Bojuji za jiné

Po parádě na kurtu ale musela čelit i nepříjemným otázkám, zda její snaha domoci se vyšších odměn nevyznívá v souvislosti s nošením drahých šperků poněkud pokrytecky. „Nechápu, jak vůbec můžete spojovat tyhle dva naprosto odlišné světy! Odměny vůbec nejsou o mně, jen bojuji za hráče z nižších pater žebříčku, kteří se v tenisovém světě snaží přežít,“ rozohnila se. Třeba si k dalšímu zápasu natruc navlékne i třetí náhrdelník. Cena? 2,2 milionu korun!

„Jsem tak nadšená! Nemohla jsem se dočkat, až si to vezmu na kurt,“ přiznala největší favoritka na titul po povinné výhře v 1. kole. Sada obsahuje i třetí náhrdelník za bezmála milion, ale ten si nechala v krabičce na hotelu. „To už by bylo moc,“ ušklíbla se.

Aryna ukázala šperky za majland.
