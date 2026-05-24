Sabalenková promluvila o sebevraždě expřítele a odhalila... Hádka s policistou!
Světová tenisová jednička se před blížícím se French Open rozhodla otevřít staré rány. Aryna Sabalenková (28) zcela upřímně promluvila o svých nejtemnějších chvílích a popsala děsivé okamžiky, kdy se dozvěděla o tragické smrti svého partnera, bývalého hokejisty Konstantina Kolcova (†42).
Tenisovou megastar vyzpovídal prestižní magazín Vogue, pro který se Sabalenková postavila i před objektiv jako modelka. Mimo pózování ale došlo na mrazivý rozhovor, ve kterém se vrátila do osudného roku 2024. Právě tehdy totiž její tehdejší přítel spáchal v Miami sebevraždu.
Kolcov hrál za Pittsburgh Penguins do roku 2006, následně nastupoval ještě několik let v KHL a pravidelně reprezentoval Bělorusko na mistrovstvích světa. Po ukončení kariéry začal trénovat a předávat své bohaté zkušenosti. Den, kdy se s ním poprvé setkala, kdysi sama tenistka prohlásila za „nejšťastnější den svého života“.
O to krutější byl onen osudný březen, kdy se jako obvykle vydala na trénink na floridské kurty v Miami. Jde o její domácí prostředí, ve kterém vyrostla ve světovou jedničku. Toto místo už ale navždy zůstane potřísněno obrovskou tragédií. Přímo na kurtech se totiž objevila policie s tou nejhorší možnou novinou. „Hádala jsem se s tím policistou. Nedokázala jsem tu informaci přijmout,“ popsala těžké okamžiky Sabalenková, která byla naprosto v šoku.
Zlomená hvězda se tehdy pokusila ukázat vnitřní sílu a už za pár dní nastoupila do turnaje Miami Open. Cesta pavoukem pro ni ale skončila ve třetím kole. Její prohry a překvapivého rozhodnutí hrát se ihned chopili internetoví hejtři, kteří Sabalenkovou bezcitně obvinili z příliš rychlého návratu na kurty po tak zdrcující události. Z její reakce mrazí. „Nevím, jestli existuje nějaký návod o tom, jak se má truchlit. Mám pocit, že v této situaci neexistuje nic správného a špatného. Každý potřebujeme něco jiného. Pro mě je návrat do práce jedinou cestou. Je mi 28, ale někdy si myslím, že jsem v životě měla všechno, co si jen dokážete představit,“ uzavřela svou zpověď Sabalenková.