Češi po fiasku se Slovinskem potřebují »Jágra«: Zvedněte (a líbejte) zadky!
Ve Slovinsku, kde je všehovšudy 394 registrovaných hokejistů, se děti řeknou otroci. Tamní reprezentanti na mistrovství světa »zotročili« Čechy, kteří mají po výsledku 2:3 v prodloužení hanbu jako výrostci načapaní při kouření za školou!
Šampioni z domácího MS 2024 po nadějném pátečním vstupu do turnaje s Dánskem (4:1) padli o den později se Slovinci. Se Slovinci? Se Slovinci! Reprezentace, která v elitní divizi skončila nejlépe na 13. místě (v roce 2002 a loni), si vyšlápla na mužstvo zlatého kouče Radima Rulíka (60). To je hazard s postupem ze skupiny!
„Není to nic příjemného. Po dvou třetinách jsme na střely při rovnovážném stavu vedli 34:2, ale strašně nepovedený zápas,“ přiznal Rulík nelehké spaní, byť tuhle statistiku si vysnil – Česko přestřílelo soupeře s českým gólmanem Horákem »jen« 35:17.
Za národní mužstvo bez hvězd NHL nenastoupil útočník Blümel z farmy Bostonu. Jenže před utkáním se Švédskem (pondělí od 20:20 na ČT sport) po obří ostudě s trpaslíkem už nemůže trenérský štáb, který od příští sezony povede Kladno, nic zkoušet.
Jako cesta za zlatem
Leckomu z fanoušků v paměti naskočil průběh MS 2010, který Rulíkovi hoši asi vzali za svůj: Češi po vítězství nad Francií (6:2) rupli s Norskem (2:3) a chystalo se na Švédy (2:1), o krk jim šlo v závěru s Kanadou (3:2) a nakonec slavili senzační zlato!
Tehdy tomu pomohl i Jaromír Jágr (54), který po Norech vyburcoval národ proslovem: „Ti, co nepřijeli, by měli líbat p*dele hráčům jako Reichel nebo Dopita. Díky nim se dostali do NHL!“
Teď je na čase znovu zadky líbat, ale hlavně zvednout! Jinak budou mít »otroci« pro čtvrtfinále zaracha!
Šokující prohry s outsidery na MS
soupeř rok konečný výsledek
Norsko (2:3) 2010 zlato
Dánsko (3:4sn) 2014 4. místo
Rakousko (1:2sn) 2022 bronz
Lotyšsko (3:4p) 2023 8. místo
SLOVINSKO (2:3p) 2026 ???