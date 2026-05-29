Smrt legendárního hokejisty Lemieuxe (†60): Šokující příčina!
Tahle zpráva zasáhla hokejový svět jako blesk z čistého nebe. Zámořská NHL se topí v slzách. Ve čtvrtek naprosto nečekaně zemřel kanadský útočník Claude Lemieux (†60) a na veřejnost už pomalu začínají prosakovat mrazivé detaily celé tragédie.
Ještě v pondělí přitom Lemieux vyjel na led montrealské hokejové svatyně Bell Centre. Legendární hráč sklidil bouřlivé ovace a fanoušci mu nadšeně tleskali. O pouhých pár dní později je ale všemu konec.
Jeho náhlé zmizení vyvolalo u něj doma obrovský strach. Dlouho se nevracel, nikomu se neozýval a rodina začala trnout hrůzou, zda se nestalo to nejhorší. Jeden z jeho synů se nakonec vydal pátrat do rodinné nábytkářské firmy, kde učinil děsivý objev.
Našel tam už jen bezvládné otcovo tělo. Podle informací webu TMZ si měl čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu sáhnout na život. Mrazivou zprávu nakonec potvrdil i úřad šerifa v Palm Beach, podle kterého se hokejový šampion oběsil.
Lemieux hrál v NHL jednadvacet sezon a získal dva Stanley Cupy s New Jersey (1995 a 2000) a po jednom s Coloradem (1996) a Montrealem (1986). Nesmlouvavý bojovník získal v roce 1995 Conn Smythe Tropy pro nejlepšího hráče play off. „Byl to jeden z nejlepších hráčů pro velké zápasy v hokejové historii," uvedl komisionář NHL Gary Bettman.