Vymazaly postrach, parťačka zmeškala narozeniny syna. A Siniaková slaví 34. titul
I kdybych tam měla jít o jedné noze, debl nevzdám. Zarputilost Kateřiny Siniakové se ukázala i při letošním vydání nablýskaného tisícovkového turnaje v Indian Wells. Na akci přezdívané pátý grandslam musela rodačka z Hradce Králové skrečovat singlové osmifinále kvůli zranění pravého stehna, ambice ve čtyřhře ale neobětovala. A nakonec mohla po boku americké parťačky Taylor Townsendové slavit. Ve finále zdolaly poprvé svůj postrach: kazachstánsko-srbský tým Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Přehrály je 7:6 (4), 6:4 a odvedly jim předchozí dvě porážky z letošního Australian Open a loňského Roland Garros.
Siniaková s Townsendovou získaly za necelé dva roky spolupráce čtvrtý společný titul a jeden je větší než druhý - dva grandslamy (Wimbledon 2024 a Australian Open 2025) a tisícovky v Dubaji a nyní v kalifornské poušti. „Díky moc, Katko! Hrála jsi tady skvěle v singlu neskutečně dlouhé zápasy, pak jsi zraněná obětovala vlastní tělo, abychom spolu mohly nastoupit,“ prohlásila Američanka, jež si sama musela odříct důležitý okamžik.
Její syn Adyn Aubrey slavil zrovna o finálové sobotě páté narozeniny. „A já nejsem s ním. Ráno jsem kvůli tomu snad čtyřikrát brečela s jeho fotkou v ruce. Ale musím jako máma něco obětovat a tahle trofej je krásná útěcha,“ vyznala se Townsendová, kterou vzala česká spoluhráčka kolem ramen a prohodila: „Díky, že jsi neodjela.“
První extrémně vyrovnaný set zlomily favoritky domácího publika až v tiebreaku. V něm se pěti míči za sebou vymanily z manka 2:4, k čemuž jim pomohly i nevynucené chyby Srbky Kruničové. Townsendová se Siniakovou tak získaly polštář 1:0 na sety. „Nedala jsem tři returny za sebou do kurtu, kéž bych zahrála líp. Promiň, Ano, dneska jsi hrála proti třem,“ omlouvala se po zápase Srbka parťačce.
Úspěch česko-americký pár nabudil, což na startu druhé sady rezultovalo v první brejk zápasu na účet rodačky z Moskvy Danilinové a ve vedení 2:0. Od stavu 4:1 se ale pohodová jízda zasekla, i Siniaková hrající se zavázaným stehnem přišla o podání a bylo srovnáno (4:4). Dokázaly však vzápětí odpovědět. Duel zavřely ziskem osmi bodů v řadě, čistou hrou si podržela servis nejprve Townsendová a stejným stylem ho vzaly Danilinové. V pěti zápasech česko-americký pár neprohrál jediný set.
Siniaková dosáhla na 34. deblový titul kariéry a druhý letos. V lednu triumfovala v Adelaide po boku Číňanky Čang Šuaj a nyní přidala další. Vítězný pár si za triumf v Indian Wells rozdělí 468 200 dolarů, tedy 10 milionů korun. A česká tenistka se posune v žebříčku na druhé místo, na jedničku Elise Mertensovou však stále ztrácí přes 1100 bodů.