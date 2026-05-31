PSG obhájilo titul v Lize mistrů: Paříž v plamenech!

Autor: zvo
Paříž v plamenech

Fotbalový svátek a velkolepé oslavy se totálně zvrhly. Zatímco v Budapešti vrcholilo finálové drama Ligy mistrů mezi francouzským PSG a londýnským Arsenalem (2:1), přímo v Paříži začali fanoušci slavit po svém. A vzali město útokem.

Sociální sítě už plní děsivé záběry nočního běsnění a řádění chuligánů ve francouzské metropoli. Přestože policie posílila své stavy na úctyhodných osm tisíc mužů, což je vysoce nad běžný standard, výtržníky to v útocích nezastavilo. Nepokoje eskalovaly už během samotného utkání a desítky lidí skončily v poutech.

Úderem 21. hodiny, tedy zhruba v momentě poslední proměněné penalty, která rozhodla o triumfu Pařížanů, vzala za své první zastávka na slavném bulváru Champs-Élysées. Policie sice část vandalů na místě zpacifikovala a deník Le Figaro hovoří až o osmi desítkách zadržených, dav se ale uklidnit nenechal.

Zhruba hodinu po závěrečném hvizdu se na Champs-Élysées shromáždilo na dvacet tisíc lidí. Z videí kolujících po internetu je patrné, že mnozí oblékli trička s hrubými urážkami londýnského soupeře. Vzduchem létala pyrotechnika, hořely barikády a agresivita nebezpečně stoupala.

 

Zfanatizovaný dav budoval provizorní zátarasy velmi často z ukořistěných sdílených kol. Násilné potyčky a projevy vandalismu byly vzápětí hlášeny z vícero pařížských obvodů.

Úřady se přitom na krizový scénář připravovaly s předstihem. Už před zápasem zůstalo preventivně uzavřeno několik stanic metra i stanoviště sdílených kol Vélib. Majitelé obchodů v centru Paříže, pečlivě poučeni z hořkých zkušeností z minulých let, navíc narychlo zabezpečovali své výlohy, aby svůj majetek uchránili před ničivým rabováním.

Fanoušci PSG v centru Paříže
Fanoušci PSG v centru Paříže

 

Témata:  Liga mistrů UEFAFrancieArsenal FCParis Saint-Germain FCBudapešťPařížParc des PrincesAvenue des Champs-ÉlyséesLe FigaroVisegrád 24

Související články



Články odjinud