PSG obhájilo titul v Lize mistrů: Paříž v plamenech!
Fotbalový svátek a velkolepé oslavy se totálně zvrhly. Zatímco v Budapešti vrcholilo finálové drama Ligy mistrů mezi francouzským PSG a londýnským Arsenalem (2:1), přímo v Paříži začali fanoušci slavit po svém. A vzali město útokem.
Sociální sítě už plní děsivé záběry nočního běsnění a řádění chuligánů ve francouzské metropoli. Přestože policie posílila své stavy na úctyhodných osm tisíc mužů, což je vysoce nad běžný standard, výtržníky to v útocích nezastavilo. Nepokoje eskalovaly už během samotného utkání a desítky lidí skončily v poutech.
Úderem 21. hodiny, tedy zhruba v momentě poslední proměněné penalty, která rozhodla o triumfu Pařížanů, vzala za své první zastávka na slavném bulváru Champs-Élysées. Policie sice část vandalů na místě zpacifikovala a deník Le Figaro hovoří až o osmi desítkách zadržených, dav se ale uklidnit nenechal.
Zhruba hodinu po závěrečném hvizdu se na Champs-Élysées shromáždilo na dvacet tisíc lidí. Z videí kolujících po internetu je patrné, že mnozí oblékli trička s hrubými urážkami londýnského soupeře. Vzduchem létala pyrotechnika, hořely barikády a agresivita nebezpečně stoupala.
Zfanatizovaný dav budoval provizorní zátarasy velmi často z ukořistěných sdílených kol. Násilné potyčky a projevy vandalismu byly vzápětí hlášeny z vícero pařížských obvodů.
Úřady se přitom na krizový scénář připravovaly s předstihem. Už před zápasem zůstalo preventivně uzavřeno několik stanic metra i stanoviště sdílených kol Vélib. Majitelé obchodů v centru Paříže, pečlivě poučeni z hořkých zkušeností z minulých let, navíc narychlo zabezpečovali své výlohy, aby svůj majetek uchránili před ničivým rabováním.