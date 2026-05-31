Svědectví pilota, který letěl pro Schumiho: Poprvé promluvil
Ten den, 29. prosince 2013, pilotoval Yannick Dainese helikoptéru, která letěla ve francouzském středisku Méribel pro zraněného lyžaře. Byl jím Michael Schumacher (57).
Pokyn zněl jako mnohokrát předtím: Vážně zraněný lyžař potřebuje transport do nemocnice. „Normální zásah. Až do momentu, kdy lékař pravil: Jdeme pro Schumachera. V té chvíli jsem si myslel, že vtipkuje,“ řekl Yannick Dainese. Když přišel rozkaz vypnout kamery a odstranit mikrofony, bylo jasno. O těch chvílích promluvil až nyní pro časopis L’Équipe.
„Na svahu byli jen zdravotníci, sjezdovka byla uzavřena. Panovalo tam zvláštní ticho, nikdo nemluvil, každý dělal svou práci. Pro mě to byl další těžce zraněný člověk, ale věděl jsem, že je ve světě sportu uctíván jako bůh,“ dodal. Let do nemocnice v Grenoble trval 25 minut.
„Celé mi to ovšem došlo až při dalším letu tamtéž po pár dnech. Co tam kolem bylo lidí, vlajek, kamer… Jako by to byl okruh F1.“ Od nehody se Schumacher neobjevil na veřejnosti. Při pádu na kámen mu praskla helma a má poškozený mozek. O tom, jak a zda vůbec komunikuje s okolím, se už třináctý rok jen spekuluje.