Loučící se »generál« Šlégr slavil: Samé pětky!
Po bitvě je každý generál, ale ne každý »generál« slaví. Jiří Šlégr, jenž se coby generální manažer podepsal pod nelichotivé vystoupení hokejového nároďáku na MS, po návratu ze Švýcarska ano.
Bývalému obránci s přezdívkou »Guma« uspořádala oslavu 55. narozenin choť Lucie (44) s neoficiálním titulem nejvnadnější miss. Pobavila fotkou od moře, kdy její přírodní prsa č. 5 zakrývaly pětky.
Oslavenci připravila i dort ve zlatých barvách. Šlégr sfoukl svíčky a teď už se pustí do práce v Litvínově, který s dalšími legendami majetkově převzal. A řídit se bude heslem kouče Hlinky, které měl na triku: „Hlavně se z toho nepos* at!“