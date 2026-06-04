Koubkova zámořská můra: Měl jsem strach o život
Až jednou bude Miroslav Koubek psát memoáry, nezapomene na rok 1980. Na šílenou anabázi se Spartou po americkém kontinentu. Tehdy mezi rudými lapal balony a unikal smrti.
„Při přeletu do Ekvádoru jsem zažil nejhrůznější zážitek ve svém životě. Tam už jsme se já a celý mančaft loučili se životem,“ vzpomíná kouč národního áčka.
„Nad Andami jsme chytli bouřku jako prase. Letadlem létaly blesky. Trhalo se, padalo dolů. Kdybychom nebyli připoutaní, skončíme někde ve stropě. Mysleli jsme si, že se z toho nemůžeme dostat. Lidi zvraceli, modlili se na sedačkách. Všichni jsme se divili, že se z toho pilot dostal a letadlo to vydrželo. V tu chvíli jsme seděli jako zařezaní a nikdo nemluvil, protože jsme se báli o život.“
Tak Koubek vylíčil děsivou příhodu webu Aktuálně.cz.