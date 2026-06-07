Koubek poráží v Americe abnormální teploty: Parta v hicu
Zdejší bolševici se kasali, že poručí větru a dešti. Neklaplo to. Šéftrenér národního áčka Miroslav Koubek (74) se v Americe taky pere s počasím a jde na to od lesa u své vilky v Kladně.
V Dallasu, kde je o sedm hodin méně než v Praze, vládne příšerné vedro. Přes den leze rtuť vysoko přes třicítku a do 25. června, kdy končí zápolení ve skupině A, to má být pořád nemlich to samé. A tak Koubek musel vymyslet, jak na abnormální teploty vyzrát. Udělal to tak, že si pohrál s rafičkami hodin.
Má načerpáno
„V Dallasu panují horka, takže jsem udělal ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali ještě před prvním zápasem. Věřím, že teploty budou přijatelné. Odpoledne je 35 stupňů Celsia, to je vyloučené,“ pronesl.
A vyhnal Součka a spol. z hotelových pelechů na tréninkový stadion postavený za 2 miliardy korun po brzké snídani.
Aby z nich nebyla Parta hic z komedie o hornické úderce z roku 1976. Půlhodinka v autobuse a šlo se na věc. „Potrénujeme, zregenerujeme. Metody, jak postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je,“ pravil velezkušený Koubek.