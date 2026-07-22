Šampionát skončil, přežije ho ale nejen česká pachuť... a další dědictví MS

Fotbalový svátek je u konce! Co letošní mistrovství světa ve fotbale nabídlo divákům nejen v Česku, ale po celé zeměkouli?
- Kapverdy se skládají z deseti ostrůvků a leží západně od Afriky. Věděli byste to ale bez úžasných výkonů tamního nároďáku?! »Modré žraloky«, jak si sami přezdívají, nejvíce proslavily výkony 40letého gólmana Vozinhy z druhé portugalské ligy. Také díky tomu nasbíral už 30 milionů sledujících na Instagramu! Skvělý byl ale celý tým, vždyť také zaskočil oba finalisty – se Španělskem (0:0) ani Argentinou (2:3 po prodl.) v základní hrací době neprohrál.
KAPVERDY NA MAPĚ
KOUBKOVY ÚLETY
Slova a činy trenéra Miroslava Koubka (74) budou českým éterem rezonovat ještě dlouho. „Výkon hodnotím pozitivně!“ pravil po hrůzostrašné holomajzně s JAR (1:1). Jak mohl být tak odtržený od reality?! Koubek to ovšem podtrhl ještě šílenými manévry při debaklu od Mexika (0:3) a celé vystoupení korunoval vysmátým příletem do vlasti... 48 hodin nato za podivných okolností rezignoval.
V ČELE DĚJIN
Velká přetahovaná o titul nejlepšího kanonýra historie? To nevíme každý rok. Messi letos stanovil spoustu rekordů, které se budou obtížně přepisovat, v gólové bitvě ho ale nakonec trumfl Kylian Mbappé (27)! Jak dlouho bude francouzský rychlík vládnout?
HAALANDOVI VESLAŘI
Sednout si, popadnout imaginární vesla a... „Ru! Ru! Ru!“ Norové takhle veslovali po vzoru svých vikinských předků a nakazili tím nejen celý stadion. Ruční pohon lodě v Americe předváděli, kde to šlo – na eskalátorech, v metru, dokonce i na slavném newyorském Times Square. Tým okolo monstra Haalanda pak doplul nečekaně až do čtvrtfinále!
KLADIVO NA SIMULANTY
Konec trapných kotrmelců! VAR mohl díky úpravě pravidel vůbec poprvé v dějinách zasáhnout proti simulantům. Nejprve byl žlutě potrestán »skokan« z Paraguaye Almirón, mnohem dráž ale nafi lmovaný pád vyšel Švýcara Embola, který po něm musel ve čtvrtfi nále s Argentinou (1:3 po prodl.) po dvou žlutých kartách pod sprchy.
BRONZOVÝ BLÁZINEC
Někteří volali po tom, aby se duel poražených semifi nalistů o bronz zrušil. Angličané s Francouzi ale v předposledním mači turnaje ukázali, co je to ten pravý ofenzivní blázinec! Dechberoucí podívanou ovládli ostrované »tenisově« 6:4, což z ní udělalo pátý nejgólovější mač turnajové historie. Deset gólů padlo navíc poprvé po 44 letech! „Šílený zápas!“ culil se po svém hattricku vítězný Saka.
Šampionát skončil, přežije ho ale nejen česká pachuť... a další dědictví MS
Témata: Argentina, Španělsko, Instagram, Miroslav Koubek, Jihoafrická republika, Mexiko, Afrika, Kylian Mbappé, Kapverdy, dědictví