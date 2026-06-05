Koubek: Jsem v poloze stálého neklidu. Chorý a Douděra? Nikdy jsem nepochyboval
PŘÍMO Z NEW JERSEY | Výsledek solidní, hra tak napůl. První poločas špatný, druhý výborný. A překvapivě skvělá atmosféra! „Viděl jsem poloprázdný stadion, ale neslyšel vlastního slova. Tady byla nějaká divná akustika. Když jsem si pak představil Aztécký stadion, tak tam budu jako výpravčí Hubička na nádraží,“ smál se reprezentační trenér Miroslav Koubek po výhře 3:1 nad Guatemalou v generálce na mistrovství světa. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Jste po generálce klidnější? Nebo spíš naopak?
„Jsem v takové poloze stálého neklidu. Vím, že přijde soupeř o tři úrovně lepší než Guatemala. Věřím, že si utkání pořádně zhodnotíme a uděláme patřičná opatření. Guatemala hrála kvalifikaci se Surinamem, Salvadorem a Panamou, která postoupila. Guatemala byla druhá nebo třetí a Korea včera porazila Salvador 1:0, který byl poslední. Jsou to těžké zápasy. Když to takhle porovnáme, nemáme se za co stydět. Jsou to podobní soupeři.“
Jací?
„Houževnatí. Hráli zezadu. A dokud měli hodně sil, byli velice důslední, těžko jsme se do nich dostávali. A k tomu jejich protiútoky... Přežili jsme dvě možnosti, zatímco náš přechod do útoku byl v první půli pomalejší. Rozehrávka trvala dlouho, hráli jsme moc do šířky, chyběly náběhy, lepší pohyb a kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku: rozhýbali jsme to, byly tam dobré a zajímavé akce. Dařilo se nám i po technické stránce, soupeře jsme už nepouštěli za půlku. Věděl jsem, že je jen otázka času, kdy utkání rozhodneme. Zároveň ale chci říct, že to měla první sestava těžší, protože soupeř měl sílu. Když jste víc u balonu, což jsme byli a proti Guatemale musíme být, soupeře utaháte a pak ho můžete dorazit.“
Neznervózněly vás nedorazy v defenzivě?
„Některá obranná řešení nebyla úplně rozhodná, to je pravda. Měli bychom být v soubojích víc zaťatější, některé propady tam byly. Potíže nám dělal jejich vysoký hroťák, nechovali jsme se při jeho hlídání úplně dobře.“
A taky se stopeři s gólmanem nedobře domlouvali...
„Určitě tam je co zlepšit. Ukážeme si konkrétní herní situace a řekneme si závěry. Nebyla tam jistota a stabilita. Souhlasím.“
Rychlé brejky soupeřů mohou být problémem i na turnaji, Guatemala jich v první půli měla hodně...
„Hodně bych považoval za silné slovo. Když hrajete takový zápas, je to tak vždycky. Čtyři nebo pět brejků bylo kvalitně provedených, ne vždycky se to dá dobře chytat. Hrajeme jeden na jednoho, snažíme se napadat vysoko, takže to není jednoduché. Ale zase máme rychlé stopery a myslím si, že až na dvě výjimky jsme si vždycky poradili. Když se brejk rozvine a vypadá to zlověstně, neznamená to ještě, že dostanete gól.“
Zamotal vám zápas v něčem hlavu?
„To je přece dobře. Možná bych to však nenazval úplně zamotáním hlavy. Hráči, kteří nastoupili v první půli, poslední dva týdny stáli, takže jim to určitě pomohlo a bylo to pro ně užitečné. A pokud kluci, kteří přišli do druhé půle, prokázali dobrou výkonnost a máme kádr v téhle podobě, myslím si, že je to dobré. Máme kostru, víme, co je stabilita a tou cestou chceme jít.“
Stabilita a kostra znamená, že máte z kolika procent jasno o sestavě?
„Předbíháte... Já si zápasy rád analyzuju, podívám se na video. Z toho pak dělám závěry, až pak se rodí další myšlenky. Nechci a ani bych nedokázal mluvit o sestavě na příští zápas.“
Tak konkrétně. Pravá strana, ať už tam byl Vladimír Coufal, či David Douděra, hrála výborně, že?
„Jen houšť! Proto David Douděra jel, proto jel i Tomáš Chorý, aby přišel do takových chvil a rozhodl zápas.“
Když už jste zmínil oba vyřazené slávisty, jste za ně rád?
„Já jsem o nich nikdy nepochyboval. Do kádru patřili a patří. Jako trenér musím zohledňovat sportovní stránku, za to jsem hodnocený. A tyhle věci, už se k nim ani nechci vracet, patří na jinou scénu. My máme zase svojí scénu.“
Já vím, že jste o nich nepochyboval, ale ptám se, jestli jste za ně rád.
„Ale za co?“
Že se národ díky jejich výkonům třeba uklidnil.
„Nevím, jestli se národ uklidnil. Ti, kteří jsou zlověstní, budou pořád. Ti se nezmění.“
Chorý zase ukázal, jak platným umí být žolíkem, viďte?
„Splnil své, excelentní akcí zajistil branku. Druhou dal druhý hroťák Patrik Schick a třetí Víša (Denis Višinský) presinkem. Útočníci se prosadili a z toho mám radost. Chorý je určitě hráč pro speciální situace, znovu to dokázal.“
Celkově jste ve druhé půli zrychlili.
„Vždy se na to lépe kouká. Ale dostali jsme více prostoru, soupeři ubývaly síly, takže bych to nepřeceňoval. Ale ano, pohyb se zlepšil, kombinace zrychlily. Tak to na mě působilo. Přihraj a běž!“
Co teď před ostrým startem budete pilovat nejvíc?
„Pořád pracujeme na taktice naší hry, podrobnosti samozřejmě nebudu sdělovat.“
Pracovat už na nich budete od pátku v Dallasu.
„Panují tam horka, udělal jsem ranní tréninky, abychom mužstvo nevysávali před prvním zápasem. Věřím, že teploty budou přijatelné. Odpoledne je pětatřicet stupňů, to je vyloučené. Potrénujeme, zregenerujeme. Je to ligový denní cyklus, čtvrtek, čtvrtek, neděle, neděle. Metody, jak během týdne postupovat, jsem za ta léta načerpal a uplatníme je.“
Dělá vám počasí starosti?
„Bylo dobře, že tady v New Yorku byla prádelna a dusno. Bylo vidět, že kluci v tom zvládnou běhat, odjezdili to. Data si prohlédnu ještě teď, ale měl jsem pocit, že to je prostředí, které nám k dalšímu vývoji pomohlo. Vyrovnali jsme se s tím dobře. Nezapomínejme, že jsme přiletěli teprve v neděli. K tomu časový posun není ještě vstřebaný, říkají to všichni. Copak vy už jste ho vstřebali?“
Docela jo.
„No jo, mladí hoši...“ (smích)
Čeká vás ještě dlouhá analytická noc?
„Výstupy dostávám na mobil od našich schopných pracovníků docela rychle, takže to tak dlouho netrvá. Dvacet minut a máte jasno.“
A můžete jít spát.
„No, myslím si, že to patří k životu slušného člověka... (smích)