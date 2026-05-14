Challenger v Prostějově čeká na hvězdy z Paříže. Šance pro Kopřivu, v akci pět Čechů
Jede životní jízdu žebříčkem ATP a v Prostějově bude mít Vít Kopřiva šanci uhrát si další dobré body. Osmadvacetiletý tenista ve velké formě je hlavním tahákem červnového UniCredit Czech Open.
Prostějovský challenger dospěl do Kristových let a fanouškům letos nabídne působivou sestavu českých nadějí. V čele s Kopřivou, který teprve v únoru vrazil do první stovky žebříčku ATP. V sezoně, jíž ozdobil semifinále z Ria de Janeiro nebo čtvrtfinále z Mnichova, už se posunul na číslo 55.
„Víťa Kopřiva, udělal obrovský skok, klepe na první padesátku, což je v jeho věku fantastický úspěch. Neskutečně se zlepšil,“ chválí ho ředitelka turnaje Petra Černošková. „Na první stovku klepe Dalibor Svrčina. V pavouku budou Zdenda Kolář a Vitalij Sačko, který je u nás od pěti let a bereme ho jako domácího. Na volnou kartu bude hrát Max Mrva. Pět českých hráčů bude pro diváky tahák.“
Na turnaji by se měli představit i Slovák Alex Molčan, Španěl Roberto Bautista nebo Ital Federico Ciná. O volnou kartu žádá Australan Thanasi Kokkinakis, vítěz čtyřhry na Australian Open z roku 2022 se vrací po zranění. Pro případ brzkého exitu z Roland Garros se přihlásil Alejandro Tabilo z Chile.
„Loni v Prostějově hrál a prohrál v semifinále. Letos se mu hodně daří. Je to jihoamerický tenista, nežene se na trávu. Požádal nás, jestli by nemohl hrát,“ uvedla Černošková.
Prostějovský turnaj se hraje v prvním červnovém týdnu. Pořadatelé pro něj zrekonstruovali centrkurt.
„Doufejme, že nepřijde pohroma, že kurt zůstane perfektně připraven, jak je teď,“ přeje si Černošková. „Máme kompletní hráčské pole, ale jsme druhý týden Roland Garros. Může se to změnit. V současné době je turnaj hodně, hodně silný. Máme spoustu hráčů do stovky. Je tam spousta hráčů, kteří byli ve špičce a pár talentů, kteří se do světové špičky podívají. Pro diváky je to fajn podívaná.“
Bonbonkem bude exhibice, v níž se 7. června Bohdan Ulihrach a Jiří Novák utkají 25 let po svém finále z roku 2001. Tenkrát zvítězil ve třech setech Ulihrach, který v Prostějově zvítězil i v roce 1997.
„Jsem hrozně ráda, že Bóďa vrátí na náš centr kurt, kde ve finále porazil Jirku Nováka a Meligeniho,“ pochvaluje si Černošková. „Jirka bohužel náš challenger nikdy nevyhrál, byl ve finále třikrát. Všichni budete překvapení, jak jsem je viděla hrát, kluci jsou pořád ve formě.“