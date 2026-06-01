Rulíkův štáb po ostudě na MS a před angažmá u Jágra: Šéf bude »grilovat«!
Švýcarským národním jídlem je fondue, kdy se ve speciálním hrnci nad hořákem roztaví sýr. Takhle nějak si bude připadat odcházející trenér českých hokejistů Radim Rulík (60).
Po mistrovství světa ve Švýcarsku, které pro Čechy skončilo 5. místem a neslanými nemasnými výkony, se Rulíkův štáb chystá na angažmá v extraligovém spolumajitele Jaromíra Jágra (54). Ještě před tím však uspořádá trenérům »grilovačku« prezident svazu Alois Hadamczik (73).
„Celkově se mi na to nedívalo dobře. Jakmile na kluky začali lidi pískat, nebylo mi příjemně. Nesmíme to brát na lehkou váhu, řada věcí je k zamyšlení. Od trenérů očekávám pečlivou analýzu pro výkonný výbor,“ vyjádřil se šéf před středečním zasedáním pro web iSport.cz, kde mezi řádky potvrdil informace Blesku. Lojza šel Rulíkovi po krku už od zveřejnění nominace na MS! „Radimovi jsem říkal, že bych tam měl pět jiných hráčů,“ přiznal Hadamczik.
Žádná pitva
Byl prezidentův hněv způsoben tím, že Rulík s asistenty se ohledně odchodu k Rytířům rozhoupali pozdě, a on tak musel narychlo hledat náhradu v podobě dvojice Moták, Gross? „Možná jsme se to mohli dozvědět dřív, ale už se v tom nechci pitvat,“ odpověděl Hadamczik, který už se přesto těší, až bude tavit jako sýrové fondue své bývalé podřízené.
|Český hokej by měl ve středu oznámit ještě jednoho reprezentačního trenéra a nového generálního manažera: Šlégra zřejmě nahradí Patrik Eliáš (50).