Snoubenci Nečasovi zařizují doma další... Hnízdečko lásky
V americkém Denveru, kde hokejista Martin Nečas (27) válí za Colorado Avalanche, si pořídili luxusní »bejvák« za 130 milionů Kč. Teď budoucí manželé předělali k obrazu svému i bydlení na rodné hroudě.
Se zařizováním hnízdečka lásky se fanouškům pochlubila Nečasova snoubenka Nikola Metrlová (27). „Nejkrásnější práce, děkujeme, děkujeme, děkujeme,“ byla štěstím bez sebe někdejší hvězda dívčího uskupení 5Angels s přezdívkou »Nykki«. Blesk z veřejných zdrojů zjistil, že šampionovi z domácího mistrovství světa v roce 2024 říká pane už skoro šest let byt v novostavbě v Modřanech.
»Neči« koupil nemovitost o velikosti 66,7 metru čtverečních se dvěma terasami (21,8 m2 a 9,1 m2) za »pakatel« – 8,7 milionu českých korun. A i proto, že vítěz tradiční ankety Zlatá hokejka »Neči« podepsal s Coloradem kontrakt na v přepočtu dvě miliardy, mohl si teď se svou budoucí nevěstou dovolit rekonstrukci pod vedením renomovaných interiérových architektů. „Ať je váš nový domov vším, o čem jste snili – a ještě mnohem víc!“ popřáli snoubencům Nečasovým autoři projektu.
Detaily svatby
Budoucí paní Nečasová »vyslepičí« i to, co neví! Snoubenka hokejového mistra světa Nikola tak fanouškům práskla, co bude následovat po romantických zásnubách na Havaji.
„Budu sdílet jenom ty holčičí věci,“ slíbila s vysněným prstenem se žlutým diamantem. Veselku plánují na červenec 2027 v Česku, a to hlavně kvůli prarodičům. „Chceme dvoudenní svatbu, Marťas miluje párty na svatbě,“ mrkla »Nykki«.