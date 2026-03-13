Pastrňák po narození dcery bodoval, Nečas přispěl k výhře. Dařilo se i Hronkovi
Český hokejista David Pastrňák, kterému se narodila dcera, gólem a asistencí z poslední třetiny čtvrtečního utkání NHL neodvrátil domácí porážku Bostonu se San Jose 2:4. Martin Nečas přispěl k vysokému vítězství Colorada 5:1 nad Seattlem rovněž jedním gólem a přihrávkou. Zároveň byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Obránce Filip Hronek pak gólem i asistencí pomohl Vancouveru k vítězství nad Nashvillem 4:3 po samostatných nájezdech a byl zvolen třetí hvězdou utkání.
Nečas otevřel účet utkání v Seattlu 30. gólem v sezoně. Ve 4. minutě využil přihrávku Nathana MacKinnona, kterou protečoval Devon Toews. Sedmadvacetiletý útočník se podepsal i pod vítěznou trefu Avalanche. Po Nečasově průniku a jeho přihrávce se prosadil druhý nejproduktivnější hráč ligy MacKinnon. V utkání nasbíral čtyři body (1+3) a aktuálně jich má na kontě 108, o dva méně než vedoucí Connor McDavid z Edmontonu.
Colorado zvítězilo v šestém utkání z posledních sedmi a nadále vévodí tabulce NHL, Seattle neuspěl počtvrté za sebou.
Osmadvacetiletý Hronek zapsal asistenci po nahození od modré čáry, po kterém doputoval kotouč do sítě po tečích Marca Rossiho a Brocka Boesera, označeného za autora prvního gólu utkání. Predators se následně dostali do vedení 3:1, které až v 56. minutě zkorigoval Rossi.
Hronek pak poslal zápas do prodloužení v čase 58:59 při hře bez brankáře svým sedmým gólem v sezoně. V nájezdech o druhém bodu pro domácí Vancouver rozhodl Jake DeBrusk.
Pastrňák po narození dcery též bodoval
Boston se San Jose prohrával po gólu švédského útočníka Williama Eklunda ze 49. minuty už 0:4. Pouhých deset sekund po jeho brance se poprvé mohli radovat i Bruins poté, co Pastrňák našel bekhendovou zadovkou u modré čáry Frasera Mintena, který skóroval střelou po zemi.
Pastrňák, jenž krátce před zápasem oslavil narození druhé dcery, si 24. gól v sezoně připsal 53 sekund před koncem třetí třetiny. Pohotovou ranou bez přípravy stanovil v početní převaze konečné skóre. Ještě před poslední sirénou pak dostal za účast v hromadné potyčce osobní trest na deset minut za nesportovní chování.
Bruins, za které nastoupil i Pavel Zacha a připsal si tři střely na branku, nebodovali poprvé po třech zápasech a ve Východní konferenci jsou osmí. Boston prohrál doma prvně od 23. prosince po sérii 13 vítězství.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|36
|74
|110
|66
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|44
|64
|108
|63
|58
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|72
|106
|61
|35
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|61
|95
|63
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|33
|58
|91
|63
|6
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|38
|41
|79
|66
|12
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|30
|49
|79
|61
|45
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|49
|79
|64
|2
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|36
|42
|78
|65
|23
|10.
|David Pastrňák
Boston
|24
|54
|78
|60
|-2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|65
|30
|11
|6
|18
|230:190
|88
|2
Buffalo
|66
|34
|6
|6
|20
|232:198
|86
|3
Tampa
|64
|31
|9
|4
|20
|229:178
|84
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|65
|27
|5
|15
|18
|219:199
|79
|6
Islanders
|65
|23
|14
|5
|23
|192:186
|79
|7
Detroit
|66
|25
|11
|7
|23
|193:198
|79
|8
Boston
|65
|27
|9
|6
|23
|216:205
|78
|9
Columbus
|65
|23
|10
|11
|21
|210:207
|77
|10
Ottawa
|64
|26
|6
|9
|23
|216:201
|73
|11
Washington
|67
|28
|5
|7
|27
|210:200
|73
|12
Flyers
|65
|20
|11
|11
|23
|190:203
|73
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Toronto
|66
|20
|8
|11
|27
|209:233
|67
|15
Devils
|65
|21
|11
|2
|31
|170:197
|66
|16
Rangers
|65
|18
|9
|8
|30
|185:203
|62
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|64
|39
|5
|9
|11
|246:160
|97
|2
Dallas
|65
|33
|8
|10
|14
|229:176
|92
|3
Minnesota
|66
|25
|13
|12
|16
|222:188
|88
|4
Anaheim
|65
|21
|15
|3
|26
|219:228
|75
|5
Utah
|66
|26
|8
|6
|26
|205:184
|74
|6
Vegas
|66
|22
|8
|14
|22
|216:209
|74
|7
Edmonton
|66
|24
|8
|8
|26
|233:228
|72
|8
San Jose
|63
|19
|12
|6
|26
|196:220
|68
|9
Seattle Kraken
|64
|23
|6
|9
|26
|180:195
|67
|10
Kings
|64
|16
|10
|15
|23
|169:192
|67
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
Winnipeg
|64
|21
|5
|10
|28
|182:199
|62
|13
St. Louis
|65
|24
|2
|10
|29
|172:217
|62
|14
Chicago
|65
|18
|7
|11
|29
|175:209
|61
|15
Calgary
|65
|22
|4
|7
|32
|163:204
|59
|16
Vancouver
|65
|13
|7
|8
|37
|169:241
|48