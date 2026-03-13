Předplatné

Pastrňák po narození dcery bodoval, Nečas přispěl k výhře. Dařilo se i Hronkovi

Video placeholder
Pastrňák po narození dcery byl u všech gólů Bostonu, porážku ale neodvrátil • Zdroj: nhl.com
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Martin Nečas se raduje ze své trefy
Martin Nečas v dresu Colorada
Kapitán Anaheimu Radko Gudas
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejista David Pastrňák, kterému se narodila dcera, gólem a asistencí z poslední třetiny čtvrtečního utkání NHL neodvrátil domácí porážku Bostonu se San Jose 2:4. Martin Nečas přispěl k vysokému vítězství Colorada 5:1 nad Seattlem rovněž jedním gólem a přihrávkou. Zároveň byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Obránce Filip Hronek pak gólem i asistencí pomohl Vancouveru k vítězství nad Nashvillem 4:3 po samostatných nájezdech a byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Nečas otevřel účet utkání v Seattlu 30. gólem v sezoně. Ve 4. minutě využil přihrávku Nathana MacKinnona, kterou protečoval Devon Toews. Sedmadvacetiletý útočník se podepsal i pod vítěznou trefu Avalanche. Po Nečasově průniku a jeho přihrávce se prosadil druhý nejproduktivnější hráč ligy MacKinnon. V utkání nasbíral čtyři body (1+3) a aktuálně jich má na kontě 108, o dva méně než vedoucí Connor McDavid z Edmontonu.

Colorado zvítězilo v šestém utkání z posledních sedmi a nadále vévodí tabulce NHL, Seattle neuspěl počtvrté za sebou.

Osmadvacetiletý Hronek zapsal asistenci po nahození od modré čáry, po kterém doputoval kotouč do sítě po tečích Marca Rossiho a Brocka Boesera, označeného za autora prvního gólu utkání. Predators se následně dostali do vedení 3:1, které až v 56. minutě zkorigoval Rossi.

Hronek pak poslal zápas do prodloužení v čase 58:59 při hře bez brankáře svým sedmým gólem v sezoně. V nájezdech o druhém bodu pro domácí Vancouver rozhodl Jake DeBrusk.

Pastrňák po narození dcery též bodoval

Boston se San Jose prohrával po gólu švédského útočníka Williama Eklunda ze 49. minuty už 0:4. Pouhých deset sekund po jeho brance se poprvé mohli radovat i Bruins poté, co Pastrňák našel bekhendovou zadovkou u modré čáry Frasera Mintena, který skóroval střelou po zemi.

Pastrňák, jenž krátce před zápasem oslavil narození druhé dcery, si 24. gól v sezoně připsal 53 sekund před koncem třetí třetiny. Pohotovou ranou bez přípravy stanovil v početní převaze konečné skóre. Ještě před poslední sirénou pak dostal za účast v hromadné potyčce osobní trest na deset minut za nesportovní chování.

Bruins, za které nastoupil i Pavel Zacha a připsal si tři střely na branku, nebodovali poprvé po třech zápasech a ve Východní konferenci jsou osmí. Boston prohrál doma prvně od 23. prosince po sérii 13 vítězství.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
24Detail
LIVE
12Detail
LIVE
64Detail
LIVE
41Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
45Detail
LIVE
13Detail
LIVE
72Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
36Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
62Detail
LIVE
15Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton36741106611
2.Nathan MacKinnonColorado44641086358
3.Nikita KučerovTampa34721066135
4.Leon DraisaitlEdmonton3461956311
5.Macklin CelebriniSan Jose335891636
6.Kirill KaprizovMinnesota3841796612
7.Martin NečasColorado3049796145
8.Mark ScheifeleWinnipeg304979642
9.Jason RobertsonDallas3642786523
10.David PastrňákBoston24547860-2

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina653011618230:19088
2Buffalo66346620232:19886
3Tampa64319420229:17884
4Montreal6425111018228:21282
5Pittsburgh652751518219:19979
6Islanders652314523192:18679
7Detroit662511723193:19879
8Boston65279623216:20578
9Columbus6523101121210:20777
10Ottawa64266923216:20173
11Washington67285727210:20073
12Flyers6520111123190:20373
13Florida65267329197:21469
14Toronto662081127209:23367
15Devils652111231170:19766
16Rangers65189830185:20362
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado64395911246:16097
    2Dallas653381014229:17692
    3Minnesota6625131216222:18888
    4Anaheim652115326219:22875
    5Utah66268626205:18474
    6Vegas662281422216:20974
    7Edmonton66248826233:22872
    8San Jose631912626196:22068
    9Seattle Kraken64236926180:19567
    10Kings6416101523169:19267
    11Nashville65227927194:22267
    12Winnipeg642151028182:19962
    13St. Louis652421029172:21762
    14Chicago651871129175:20961
    15Calgary65224732163:20459
    16Vancouver65137837169:24148

