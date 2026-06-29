Becker neplatil alimenty a přišla... Drsná ostuda na veřejnosti!
Před pár měsíci se tenisová legenda Boris Becker (58) radoval z narození svého dalšího potomka. Loni v listopadu jeho manželka Lilian de Carvalho Monteirová (36) porodila dceru Zoë Vittorii. Jenže jak se zdá, na některé ze svých předešlých potomků moc nemyslí, což vygradovalo do bizarního příběhu!
Boris Becker měl vystoupit na akci v Bad Honnefu. Jenže krátce předtím, než se vyškrábal na pódium, za ním dorazil soudní vykonavatel a policie. A výsledek? Zabavili německé legendě náramkové hodinky.
Platební morálka Beckera už byla mnohokrát předmětem diskuzí, ovšem v tomto případě šlo o alimenty na syna Amadea (16), kterého má se svou předešlou manželkou Lily (50). Právě její právník podle deníku BUNTE potvrdil zabavení majetku a požaduje, aby Boris »respektoval soudní rozhodnutí a začal splácet svůj značný dluh«.
Naopak právník bývalého tenisty Christian-Oliver Moser hovoří o nesmyslných donucovacích opatřeních na veřejnosti, která soudy v krátkodobém horizontu jistě zastaví. Navíc podle něj tyhle věci nejsou v zájmu Amadea, ale v zájmu Lily samotné.
Nahromaděný dluh na alimentech má údajně dosahovat přibližně 415 tisíc eur, tedy přes 10 milionů korun. Boris ale údajně učinil štědrou nabídku vyrovnání. Chce platit 194 000 Kč měsíčně s přídavkem jednorázové platby ve výši 2,43 milionu korun.
Buď jak buď, důležité se bude hlavně rychle dohodnout. Kdoví, pro co by si mohli patřiční lidé přijít příště...