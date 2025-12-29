12 let od Schumacherovy tragické nehody: Poslední slova a »strašák« Becker

Od nehody hvězdného závodníka Michaela Schumachera uplynulo 29. prosince dlouhých 12 let. Celý život coby jezdec F1 hazardoval s rychlostí, ale osudnou se mu paradoxně stalo lyžování ve Francii. Chybělo přitom málo a k tragédii vůbec nemuselo dojít! Jaká další fakta jste o sedminásobném mistrovi světa nejspíš nevěděli?
Soukromí bylo svaté
Německý šampion na závodní trati vždy nechal vše. Existovaly i chvíle, kdy se postaral o pořádnou show poté, co vystoupil z auta. Takový moment nastal například na VC Belgie v roce 1998, kdy se během jízdy střetl s Davidem Coulthardem. Schumacher tehdy oblékal rudou a po vystoupení z auta viděl úplně stejnou barvou. Rozezleně vyrazil ke garáži McLarenu a jeho spolupracovníci se ho snažili zastavit. Nechybělo málo a tehdy málem létaly vzduchem pěsti...
Pokud šlo ale o soukromí, Schumacher z něj chtěl na veřejnost propouštět co nejméně. Podle Karin Sturmové, která napsala o Michaelově příběhu knihu, pro něj byl dokonce strašákem jeho krajan a tenista Boris Becker. Pilota F1 totiž dost děsilo, že by se jeho osobní záležitosti propíraly na veřejnosti. A jak se ukázalo po nehodě na lyžích, Michaelova rodina se snaží tohle přání následovat. Vzhledem k tomu, že dodnes veřejnost prakticky neví, jak na tom někdejší fenomenální závodník je, dá se říct, že tahle snaha se jí daří.
Z hor chtěl utéct
Co by bylo, kdyby... Takovou otázku si nejspíš v různých souvislostech alespoň jednou v životě položil každý. Rodině Michaela Schumachera ale musela po nehodě na lyžích znít sakra často. Chybělo totiž málo a k tragédii vůbec nemuselo dojít.
„Krátce předtím, než se to stalo v Méribelu, mi řekl: Sníh není ideální. Mohli bychom letět do Dubaje a skočit si tam padákem‘,“ vyprávěla jeho žena Corinna v dokumentu na Netflixu, který Michaelův příběh mapuje. „Nikdy jsem Boha za to, co se stalo, neobviňovala. Byla to prostě smůla, taková smůla, jakou může mít každý v životě," řekla smířeně žena, která se snaží svému muži dopřát špičkovou lékařskou péči. Michael Schumacher na lyžích. • Profimedia
Záchrana psa
Podmínky v některých místech, kde se kolotoč F1 během sezóny zastaví, bývají dost drsné. Příkladem velkého chaosu bývá Brazílie. Právě tam si k Michaelovi našel v roce 1996 cestu jeden z pouličních psů.
„Ten pes si s námi okamžitě vytvořil pouto a moje žena se do něj zamilovala. O pejska se nikdo nestaral, měl být uspán,“ vysvětloval Němec, kterého se zvíře během závodního víkendu drželo. Nakonec mu žena Corinna v žertu řekla, že si psa vezmou, pokud naskočí do auta. „Ani jsme neotevřeli dveře a on už byl uvnitř. Bylo jasné, co musíme udělat," líčil o pejskovi, který dostal jméno Flea (v překladu blecha) a domov našel u Michaelova tatínka. Michael Schumacher si v Brazílie odvezl pejska, kterého v rodině jmenovali Flea. • Profimedia
Prokletí jeho bodyguardů
Jako velká hvězda měl Michael Schumacher k ruce samozřejmě také své osobní ochránce. O jednoho z nich ovšem tragicky přišel v roce 2004 během toho, co Asii postihlo ničivé tsunami. Burkhard Cramer (†44) byl tou dobou na dovolené v Phuketu spolu se svou rodinou. Při tragédii kromě Burkharda zemřeli i jeho dva malí synové Mika (†4) a Henry (†5). Michael záhy poslal na pomoc obětem katastrofy 10 milionů dolarů, tedy cirka 240 milionů korun.
Po Michaelově nehodě na lyžích pak jiný bodyguard sehrál zásadní roli v případě vydírání. Schumacherova rodina ze strany jeho a dalších kumpánů čelila vyhrůžkám, že pokud nezaplatí požadovanou částku peněz, na veřejnost proniknou citlivé dokumenty týkající se motoristické hvězdy, včetně fotografií. Trojice, která tenhle plán na vlastní obohacení zosnovala pak kvůli svým činům stanula před soudem. Německý pilot Michael Schumacher. • Pavel Mazáč / Sport
Novinář v převlečení za kněze
Zejména během prvních hodin a dní po Michaelově nehodě na lyžích veřejnost lačněla po jakékoli informaci o tom, jak se legendě daří. U nemocnice v Grenoblu vzniklo skoro malé městečko, kde se usídlili novináři a i fanoušci. Někteří ale zašli pořádně daleko!
„Zřejmě novinář se pokusil v převlečení za kněze dostat do Michaelova pokoje,“ řekla závodníkova manažerka Sabine Kehmová reportérovi deníku Die Welt. „Nikdy bych si nepomyslela, že by se něco takového mohlo stát," zoufala si s tím, že dotyčný byl po odhalení podle všeho rovnou vyveden z areálu. U nemocnice lidé nedočkavě čekali na nové informace o motoristické legendě. • Profimedia
Coming out bratra a vypočítavá švagrová
Zatímco Michael si držel soukromí pod pokličkou, část rodiny se rozhodla být otevřenější. Například jeho bratr Ralf v létě 2024 přiznal, že chová lásku k mužům a už delší dobu je šťastný po boku svého partnera, kterým je Étienne Bousquet-Cassagne (36). Ještě dál pak začla Ralfova bývalá manželka a Michaelova švagrová Cora (48). Ta se dokonce objevila na kontroverzní platformě OnlyFans, kde se sdružují povětšinou tvůrci velmi pikantního obsahu.
Cora po Ralfově coming outu rozjela veřejnou bitvu, ve které osočovala svého ex ze lži v manželství a stavěla se do role využité oběti. Někdejší závodník ale její slova trpělivě vyvracel. A navzdory tomu, že vztahy mezi bývalou dvojicí evidentně nejsou dobré, prsatá Němka se k přejmenování zpět ke svému dívčímu jménu nechystá.
„Nechám si to jméno tak dlouho, dokud na něm budu moct vydělávat peníze. Jinak bych byla hloupá,“ uvedla v rozhovoru pro BILD Ralf Schumacher se svým přítelem na Mallorce během svatby neteře Giny • Instagram