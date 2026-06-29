České tenistky ve Wimbledonu brání Vondroušovou: Nefér! Chtěli si dokázat moc, říká Siniaková
PŘÍMO Z LONDÝNA | Vlna solidarity, slova o rovných a rovnějších i autentická lítost proudí od českých tenistek směrem k Markétě Vondroušové. Wimbledonská šampionka potrestaná likvidačním zákazem činnosti na čtyři roky za odmítnutí dopingové kontroly čelí v sedmadvaceti letech hrozbě konce kariéry. „Přijde mi to neuvěřitelně nefér. Myslím si, že tento postih jde daleko nad rámec toho, co se skutečně stalo,“ zastává se krajanky Kateřina Siniaková.
V sezoně 2023 se Markéta Vondroušová ocitla na vrcholu světa, když za uznalého aplausu centrálního kurtu převzala talíř Venus Rosewaterové pro vítězku Wimbledonu. Dnes má vstup do All England Clubu, stejně jako na každý další turnaj, jako součást trestu zakázaný. Trestu, který se ani trochu jejím krajankám s raketou nelíbí.
„Je to hrozná situace. Psala jsem jí, jak moc je mi to líto. Něco takového bych nepřála vůbec nikomu. Nedokážu si představit, jak se teď musí cítit. Musí to být zničující. Doufám, že se to nějak vyjasní a bude se moci co nejdříve vrátit,“ posílá Linda Nosková sílu reprezentační kolegyni, s níž byla ještě v dubnu ve Švýcarsku členkou českého týmu pro BJK Cup. Jenže prohraná čtyřhra po boku Terezy Valentové může být také posledním zápasem, který Vondroušová v kariéře odehrála.
Na podporu kamarádky ze štvanického I. ČLTK vystoupila také další spolufavoritka letošního ročníku Wimbledonu Karolína Muchová. „Je to moje kamarádka a mrzí mě, že se jí tohle děje. Sama během toho procesu samozřejmě udělala chyby, ale pochybení byla i na druhé straně. Znám Markétu strašně dlouho a můžu s naprostým klidem prohlásit, že rozhodně nedopovala,“ prohlásila světová devítka.
S kolegyní soucítí i další štvanická hráčka Nikola Bartůňková, jež se sama potýkala s antidopingovou mašinérií. Té v těle našli trimetazidin a hrozící čtyřletý distanc zmírnila na šestiměsíční až díky tomu, že díky vytrvalosti a obětavosti rodičů našli zdroj: kontaminovaný výživový doplněk obsahující ostropestřec mariánský.
„Je to strašná věc. Tohle nikomu nepřeju, je to fakt peklo, úplně cítím její emoce. Přeju jí, ať se to vyřeší, ať bojuje dál,“ vzkázala dvacetiletá Bartůňková, jejíž příběh měl happy end. Loni začala s návratem mimo top 500 žebříčku, dnes jí patří 48. příčka. Pro Vondroušovou zbývá poslední naděje: odvolání ke CAS do Švýcarska. Arbitráž by případ začala řešit od nuly, následoval by další zdlouhavý a nákladný proces obhajoby.
Nejostřeji vystoupila na obranu Vondroušové světová deblová jednička Kateřina Siniaková. „Z toho, co jsem četla, mám pocit, že si na Maky chtěl někdo dokázat svou moc. Možná mají pocit, že v minulosti něco pokazili, a teď to chtějí takto napravit. Vnímám to jako exemplární trest. Podle mě to schytala neprávem. Takto přísný postih si nezasloužila a je mi jí hrozně líto,“ zlobila se Siniaková.
Dvojí metr
Činnost ITIA, Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu, platí grandslamové turnaje, ATP, WTA a ITF. A všechny tyto organizace mají prospěch z toho, když ty největší hvězdy z ekonomicky silných zemí hrají. I proto se Siniaková nerozpakovala poukázat na dvojí metr v tenisovém prostředí a měsíční respektive tříměsíční tresty v kauzách Igy Šwiatekové a Jannika Sinnera, kteří měli pozitivní testy.
„Všem se rozhodně neměří stejně. Byli tu přece Sinner nebo Šwiateková a další. Nerozhoduje se konzistentně a tak, jak by se mělo. Čtyři roky jsou za to, co se stalo, extrémně moc. Vlastně z toho vyplývá absurdní věc – že mít pozitivní nález je nakonec výhodnější než test odmítnout, přestože ona hned vzápětí test podstoupila,“ vadí dvojnásobné olympijské vítězce Siniakové. Nedůvěru k systému vyjádřila i Nosková. „Přijde mi trochu nespravedlivé, že metr není pro všechny hráče vždycky úplně stejný,“ povzdechla si.
Zásadní položkou obhajoby Vondroušové je, že se německá antidopingová komisařka loni v prosinci řádně nelegitimovala a neukázala pověření o provedení zkoušky. Siniaková potvrzuje, že k tomu skutečně dochází.
„V tomhle má Maky pravdu, průběh zkoušek bývá občas diskutabilní. Rozhodně to nefunguje tak, že by komisaři hned u dveří sami od sebe ukazovali průkaz. Většinou mají tendenci jen říct ´ITF doping´ s pocitem, že je to přece jasné. Párkrát se mi stalo, že jsem musela chvíli počkat, než mi doklad vůbec ukázali,“ líčila Siniaková s tím, že když k ní kontrola přijde v Praze domů, musí projít recepcí. „Z té mi nejdřív zavolají. Celý proces je kvůli tomu zdlouhavější, takže člověk má čas hodit emoce stranou a uklidnit se ještě předtím, než komisaři vůbec dorazí nahoru.“