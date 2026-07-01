Pohřeb olympioničky Baránkové (†24): Proč kamarád přišel v kostýmu krokodýla?
V Bratislavě se lidé naposledy rozloučili s tragicky zesnulou lukostřelkyní Denisou Hurban Baránkovou, která před několika dny přišla o život při nehodě. Pohřeb odhalil několik detailů, a jeden z nich je až mrazivý...
Žádná černá barva, žádný smutek. Trenér a manžel zesnulé Denisy měl jasno v tom, že takhle by si slovenská reprezentantka poslední rozloučení nepřála. Namísto toho přišel jeden z přátel v kostýmu krokodýla. Proč?
„Psal jsem mu to už v úterý ráno, že to Denise slíbil a aby tak přišel. Bylo to její přání,“ pověděl webu Pluska.sk vdovec Vladimír. Sám kamarád Ondrej pak popsal detaily, ze kterých až naskakuje husí kůže.
„Deniska byla velmi veselá a vtipná osoba, která mi pomáhala nejen v lukostřelbě, ale i v soukromém životě. Tenhle kostým mi darovala před dlouhou dobou moje sestra. Jednou jsem v něm přišel na střeleckou soutěž a Denisce se to hrozně líbilo. Řekla mi tehdy, že kdyby se jí v budoucnu něco stalo, tak abych přišel v tomhle kostýmu na její pohřeb. Tak jsem to přání splnil. Je strašné, že to přišlo tak brzy,“ popisoval zdrcený Slovák.
Jako kdyby snad mladá olympionička tušila, že v blízké budoucnosti přijde nějaká katastrofa... Nehodu, při které Denisa přišla o život, prozatím policisté stále vyšetřují. Okolnosti jsou ale více než zvláštní. Podle předběžných informací ženu srazilo BMW, které bylo předtím při bouřce zavaleno stromem. Když auto hasiči vyprostili, dovolili řidiči popojet. Jenže pravděpodobně vinou technické závady se vůz nekontrolovatelně rozjel a srazil vše, co mu stálo v cestě.
Poblíž se bohužel zrovna nacházela Denisa s manželem, kteří šli venčit psa. Ten po neštěstí utekl a chytit se ho podařilo až městské policii. „Nemyslím si, že jsme měli být schopni dostat se tam, kam jsme se dostali, bez toho, aby nám někdo něco řekl. Neměli jsme tam ani být. To auto jen zrychlovalo a válcovalo vše, co mu přišlo do cesty,“ popisoval sekundy hrůzy Vladimír, který si s Denisou řekl své ano teprve před osmi měsíci...