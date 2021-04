Dobrodružství ve Vémolandu. Terminátor si přivezl domů krokodýlí obry

Splněný sen. Karlos Vémola si vždy přál, mít doma opravdu velké krokodýly. Teď si může tento bod ze seznamu přání odškrtnout. Ale nebylo to jen tak. „Lela se chtěla vdávat a já jsem stále říkal, že jestli se mám ženit, tak budu moct mít velkého krokodýla,“ vtipkoval Vémola, kterého v létě čeká svatba. Vykládka dravého nákladu bylo ale celkem drama. Samice se během cesty nákladním vozem dostala z přepravní bedny. Terminátor tak poznal nové mazlíčky hodně zblízka.

Jeho zápasy většinou uzavírají turnaje pozdě večer, proto je Karlos Vémola spíše noční tvor, žádný skřivan. Ve čtvrtek 15. dubna si ale přivstal, aby mohl být v devět hodin v Protivíně u nakládání dvou nových čtyřmetrových mazlíčků. V tamní krokodýlí zoo si totiž vyzvedával samce a samici krokodýlů nilských.

Dvakrát čtyři střelené injekce se sedativy obří plazy během několika minut uspaly a začalo se nakládat. Bezvládná těla putovala do velikých beden a následně do dodávky.

Samice se ale během cesty probudila a rozbila boční stěnu bedny. „Ty vole, ona je fakt venku!“ žasl Vémola, když se otevřely dveře přepravního boxu. „Rychle to zavřete!“ reagoval pohotově.

A začal se spřádat plán, jak oba krokodýly dostat do výběhu ve Vémolandu.

Nakonec se nejprve přenesl samec, který byl v neporušené bedně. Vše proběhlo relativně hladce, ale jednalo se o dost náročnou práci, bednu muselo nést osm mužů, jedním z nich byl sám Terminátor. Když krokodýl vylezl z bedny, měl na sobě ještě přivázaná lana. V tu chvíli vlezl bojovník do bazénku výběhu a snažil se přes mříže provazy rozvázat. Jeho kamarád a pomocník zatím držel násadou predátorovu tlamu. Podařilo se.

A pak nastala akce číslo dvě. Samici se ale podařilo dostat do neporušené bedny vcelku rychle, a za nedlouho oba noví „mazlíčci“ plavali v bazénku výběhu a pětatřicetiletý bojovník zářil štěstím.

„No nejsou krásní?“ radoval se Vémola.

Jak se budou noví členové soukromé zvířecí farmy jmenovat, je zatím rozhodnuté jen z poloviny.

„Jaká dostanou jména, to budeme muset ještě vymyslet. Samice je jasná, ta byla agresivní, tak jsme ji pojmenovali Lela,“ vtipkoval hned Vémola. „Samci v zoo říkali Goliáš, ale toho asi přejmenujeme. Probereme to asi s přáteli z Instagramu.“

A proč nebude z Goliáše Karlos? „To ne… I když klidnej jako já je. Možná mu budeme říkat Karlíto,“ zauvažoval bojovník. Tak mu přitom říká slovenský rival Attila Végh. „Aby mi připomínal Attilu každý den, že ho chci zpátky do klece. Třeba do téhle,“ smál se Vémola.

Populární zápasník si často pořizuje nová zvířata jako odměnu za úspěch. Tentokrát tomu bylo ale trochu jinak.

„Tohle byl svatební dar. Lela se chtěla vdávat a já jsem stále říkal, že jestli se mám ženit, tak budu moct mít doma velkého krokodýla. Myslel jsem si, že na to nepřistoupí. Bohužel na krokodýly kývla, tak bude muset být i veselka, no. Ale mám krokodýly, to je hlavní,“ bavil bijec přítomné přátele.