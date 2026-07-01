Růžičkovi vyrazili na dovolenou: Čím Turci naštvali legendu?
Jak jinak přivítat prázdniny než odletem na dovolenou? Přesně takhle na to jde Vladimír Růžička se svou manželkou Marií a dcerkou Lejlou. Havířovská rodačka sice obvykle miluje Egypt, ale tentokrát dali přednost jiné destinaci. Hokejová legenda byla ale po příletu z jedné věci pořádně naštvaná...
Odlet měla rodinka naplánován na brzké ráno. A za pár hodin už se Růžičkovi ocitli v turecké Antalyi, která je oblíbenou dovolenkovou destinací. Zlatý hoch z Nagana a jeho dvě holky se nechali z letiště dopravit na hotel prostorným vozem, ale po příjezdu přišlo první překvapení.
„Hotel je fakt hezký, ale za mě trochu mínus, že je tam neskutečné vedro. Připadá mi, že jim vůbec nejde klimatizace,“ prozradila Růžičková od vody poté, co skočila do plavek. „Vláďa samozřejmě hned nadával, říkal, že se na to zítra zeptá delegáta. Ale myslím si, že moc nepochodí,“ predikovala brunetka. To ale nebylo jediné negativum, které na Růžičkovy po příletu čekalo.
„Trochu mě zklamal check-in. Je až ve dvě, ale v Turecku jsem vždycky zažila, že jsme okamžitě šli na pokoj. Ale dobré, dostali jsme náramky, že se máme jít najíst, což jsme nešli. Šli jsme rovnou k vodě, protože je to fakt jako v sauně!“ pokračovala Marie.
„Bazény jsou úplně narvané! Hlava na hlavě. Tohle bude docela zajímavé. Myslím si, že vždycky ráno bude běhačka s ručníkem na lehátko a bitka o něj,“ nastínila, že patří mezi turisty, kteří praktikují kontroverzní zvyk zabírání míst. „Ale u moře je to krása,“ pochvalovala si Růžičková, jejíž jediná starost teď na pár dní bude nejspíš maximálně zlomený umělý nehet na malíčku.