Egypt - Írán 1:1. Afričané slaví historický postup, jejich soupeř ještě musí čekat
Fotbalisté Egypta na mistrovství světa poprvé postoupili do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utkají s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1:1 s Íránem skončili druzí o skóre za Belgií, která v souběžně hraném zápase porazila Nový Zéland 5:1, čímž se dostala před „Faraony“. Íránci ještě mají naději na pokračování, v tabulce třetích týmů jsou aktuálně šestí. Pavouk play off MS 2026 ZDE >>>
Necelá úvodní čtvrthodina v Seattlu nabídla bohaté dění. Egypťany poslal do vedení v páté minutě Mahmúd Sábir, brzy nato íránský kapitán Mahdí Taremí neproměnil penaltu, Rámín Rezajíán ale srovnal. Ještě dramatičtější bylo závěrečné nastavení. Šodžáí Chalílzadé vystřelil Íráncům postup, kvůli těsnému ofsajdu však jeho trefa neplatila a po něm nevyužili velké šance ani jeho spoluhráči. Írán, který ještě nikdy nepřešel skupinovou fázi, tak nemá osud ve svých rukou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|3
|1
|2
|0
|6:2
|5
|2
Egypt
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|3
Írán
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4
Nový Zéland
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1