Plíšková naposledy na turnaji turnajů? Pohoda, tejpy, ibalgínek
Zastrčená na kurtu číslo 4, proti ní hladová krajanka Valentová a před ní strašák Šwiateková, která jí vždy nařeže. Karolína Plíšková (34) je po loňské pauze zpět ve Wimbledonu, možná naposledy.
Jaký byl návrat?
„Užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem jezdila jako automat. Teď je to trošku jiný, jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon. Snažím se to brát trošku víc v poho.“
Kdy jste naposledy hrála na tak malém kurtu?
„No, možná jako juniorka? Chodilo tam hodně lidí z restaurace, ale člověk si toho moc nesmí všímat, což já jinak dělám běžně.“
Jak vám drží noha, s kterou jste měla velké trable?
„Ale jo, člověk si musí vážit, že tady vůbec může být. Není to bůhvíjaký a asi už to nikdy nebude jako dřív, ale s pár tejpama udržíme to tělo pohromadě. Růžová pilulka ibalgínek vyřeší spoustu věcí.“ (smích)