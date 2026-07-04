Náročné období Gábora Borárose pokračuje: Jeho přítelkyně přiznala rozchod
Rok 2026 přináší slovenskému bijci Gáboru Borárosovi jednu výzvu za druhou. Počátkem roku zemřela jeho expartnerka Monika Jákliová a ze zápasníka se stal rázem tatínek na plný úvazek. Podporou mu byla jeho partnerka Dóra, kterou si malá Zorka moc oblíbila. Jenže jak teď sympatická brunetka přiznala, pár se rozešel.
Gábor po autonehodě, při které přišla jeho bývalá partnerka o život, přiznal, že Zorka si s Dórou velmi rozumí a dřív nebo později ji přirozeně bude brát jako matku. Jenže jak se zdá, k tomu v budoucnu nedojde. Vztah mezi Gáborem a jeho přítelkyní totiž skončil.
„Už spolu nejsme. Jsou situace, kdy se dva lidé marně snaží, ale jejich cesty zkrátka nevedou stejným směrem,“ prozradila Dóra. Ta v minulosti přiznala, že si s Gáborem zkusili i společné bydlení, ale příliš jim to nevyhovovalo, a tak se rozhodli ještě trochu zpomalit a tento krok vrátit.
Boráros v poslední době veřejně pěnil kvůli udáním na sociálku, která u nich později několikrát zvonila a kontrolovala, jestli je s malou Zorou všechno v pořádku. Gábor tvrdil, že tuší, kdo za těmito hlášeními stojí. A začaly se rojit spekulace, že za vším měla být právě Dóra. Ta ale toto tvrzení důrazně vyvrátila.
„To není pravda. Vůbec by mě nenapadlo nic takového udělat. Považuji Gábora za dobrého člověka a dobrého tátu a s takovými zlomyslnými fámami se nedokážu ztotožnit,“ popřela Dóra, v jejímž srdci si ale malá Zorka našla speciální místo.
„Moc jsem si ji oblíbila a vždycky jí budu přát jen to nejlepší. Kdykoliv a v čemkoliv se na mě mohou spolehnout, pokud jde o Zorku. V jejím zájmu se k tomu ale už nechci dál vyjadřovat. U svého tatínka má to nejlepší místo,“ dodala.