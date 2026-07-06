Novomanželky Sáblíková a Zdráhalová: Líbánky mezi slunečnicemi
Před týdnem si řekly rychlobruslařky Martina Sáblíková (39) a Nikola Zdráhalová (30) »ano« a teď už si šeptají do ouška jako novomanželky.
Martina Sáblíková zveřejnila první fotku po oznámení utajeného obřadu s láskou Nikolou, na níž se slunečnice otáčí za zapadajícím sluncem. Tak jako v písni Inky Zemánkové a Lišáků...
Rychobruslařská legenda, která má 21 zlatých medailí z mistrovství světa a třikrát se stala olympijskou šampionkou, oznámila svůj vztah s reprezentační kolegyní loni po dotazech Blesk.cz.
Veselku uspořádaly v uzavřeném areálu Villa Fresco na Pardubicku. Martina oblékla saténový kostýmek, který pochází ze stejné krejčovské dílny jako obleky hokejových šampionů z domácího turnaje v Praze v roce 2024.
Nikola zvolila svatební ateliér z pardubického Zeleného Předměstí a šaty známé španělské značky Rosa Clará s cenovkou 40 tisíc Kč a výše. Majitelka Martina Zurianová kvůli diskrétnosti k VIP zákaznici odmítla sdělit detaily.
„Naše navždy,“ napsaly Sáblíková se Zdráhalovou k jediné zveřejněné svatební fotografii. A pak už vyrazily kochat se romantickou české přírody...