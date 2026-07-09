OKTAGON 91: »Chirurg« od Vémoly
Přes deset let dře v legendární tělocvičně v Londýně, kde v minulosti trénoval i český bijec Karel Vémola (41). Německý reprezentant Felix Klinkhammer (31), který v MMA platí za chirurgicky přesného zemaře, vstoupí do kolínské klece s bilancí 11:0. Jak »chirurg« od Vémoly zvládne »operaci« Němce Ayariho?
OKTAGON 91
Metropole Kobry 11 a Semira Gerkhana se místo likvidace a výbuchů aut může těšit na větší akčňák! Kolín nad Rýnem uvidí bitvu o vládce střední váhy Oktagonu – Engizek vs. Jotko! Turnaj 91 startuje v sobotu (18:00, oktagon.tv).
UŽ ZA DVA DNY!
Témata: Londýn, Karlos Vémola, Kolín nad Rýnem, Kobra 11, Felix Klinkhammer