Zbyla jen hanba! Ze »slavného« postupu na MS se nevytěžilo lautr nic: Propadák ve všem

Tolik hrůzy, jako je výčet nepravostí, jež napáchala reprezentace na světovém svátku, nenajdete ani ve smolných knihách středověku. Nejde přitom o jen o herní (ne)projev a bleskové vyřazení.
Jen účast nestačí...
„Zklamání nic nemění na tom, že jsme se po dvaceti letech dokázali vrátit na mistrovství světa,“ pronesl asociační předseda David Trunda (50). Jenže z toho »slavného« návratu se nevytěžilo lautr nic. Naopak, katastrofální a totální propadák všechno obrátil proti české kopané. Takhle…
Prachy v prachu
Svazová pokladna je vydyndaná. Kromě startovného, cirka 262 milionů korun, se tam nevydělala ani kačka, přičemž ta suma podlehne porcování. Část sežerou náklady, další díl půjde do mužstva a do realizáku. Přitom za postup do play off by bylo navíc 43, za osmifinále 128 a za čtvrtfinále 213 milionů korun.
Proč pletli nohama
Kuloáry hlásí, že kvůli finančnímu deficitu si výprava nemohla dovolit zámořské soustředění ve vyšší nadmořské výšce jako sok ve skupině Korejci. Plejeři pak byli nepřipraveni na drsné podmínky v Mexiku a v některých chvílích sotva pletli nohama.
Hlavně netočit
V 47 zemích ze 48 účastníků se kolem mundialu rozjely bombastické upoutávky, jež útočily na vjemy fanoušků i těch, co fotbal moc nezajímá. V Česku spousta lidí nevěděla, že se nějaké mistrovství světa koná, a že na něm figuruje výběr republiky. Kouč Koubek údajně vyhodil z autobusu svazového píáristu, který chtěl natáčet spot o cestování týmu. Podobně odpálkoval od lavičky oficiálního kameramana MS.
Vzory? Nula!
Jestliže má účinkování na takovém turnaji předvést potěru vzory a přitáhnout je k fotbalu, tak výsledek je nula, nebo spíš minus pět. Příklad z bezpohlavní holomajzny bez kumštu a nápadu si vzít nelze. Jedině odstrašující. Mámy zacpávaly tátům ústa, aby děti neslyšely, jak nadávají…
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Antikoncepce
Zatímco třeba Norsko už 14 let valí systematickou a cílevědomou koncepci, pod Řípem se tlučeme od ničeho k ničemu. Každé nové vedení FAČR představí svoji strategii, aby vzápětí putovala do kopru. UEFA ty návrhy od členských států chce, takže zřejmě zase nějaký přijde. A zase odejde…
Šéf FAČR Trunda teď dal befelem trenérovi Koubkovi a manažerovi Nedvědovi vypracování analýzy krachu na MS. Bude to jednoduchá písemka o dvou slovech: „Všechno špatně.“
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