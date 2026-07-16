Štěstí má wimbledonská vítězka Linda na těle: Chystá další talisman?
Kamínek? Náramek? Samá voda. Tenhle talisman nemusí nosit wimbledonská šampionka Linda Nosková (21) při sobě. Má jich totiž pár přímo na sobě. Na svém těle!
„Vypadá to, že piercing mi fakt asi nosí štěstí,“ smála se už po postupu do čtvrtfinále česká tenistka, již zdobí kovový kroužek v nose. Na finále ho také nezapomněla a bohyně Fortuna přistála i tam.
Další talisman má na levé achilovce. Nechala si ho vytetovat ještě jako teenagerka při dovolené v New Yorku. »NYC«, jako iniciály »Velkého jablka«, stojí drobným písmem na nožce šampionky. Přidá teď další kérku s nápisem »London«, kde zaznamenala největší kariérní triumf?