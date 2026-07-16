Wimbledonská královna Nosková: Tajemství »recyklovaných« šatů!
Nejdříve si podmanila centrální kurt slavného tenisového Wimbledonu. Poté, co Linda Nosková převzala z rukou princezny Catherine prestižní trofej, vyměnila sportovní úbor za společenské šaty. Cena jejího svátečního outfitu je ale obrovským překvapením.
V ostrém kontrastu s opulentními róbami z nedávno skončeného filmového festivalu v Karlových Varech se nová tenisová královna oblékla naprosto střídmě, a přesto neobyčejně elegantně. Pro oficiální fotografování se slavným wimbledonským talířem zvolila bílé šaty, které doplnila bílými lodičkami. Byla to naprostá přehlídka přirozené krásy a jemnosti.
Samotné šaty pocházejí z dílny newyorské značky Alice + Olivia. Konkrétní korzetový model, který Linda vynesla, nese název Edie a je ušitý ze směsi recyklovaného polyviskózového kepru. Jeho běžná prodejní cena se pohybuje kolem 12 tisíc korun, což je na poměry světových sportovních hvězd velmi skromná částka.
Dražší naopak byly lodičky české tenistky. Spolu se stylisty sáhla po luxusní značce Jimmy Choo a jejím modelu Love 85, který se pyšní koženou podšívkou i podrážkou. Jejich pořizovací cena šplhá zhruba k 18 tisícům korun. Celý elegantní outfit tak vyšel přibližně na 30 tisíc korun. Zatímco jiné celebrity si za takovou částku stěží pořídí značkové hodinky, Linda je zkrátka královnou, která stojí nohama na zemi. Svůj půvab totiž dokáže naplno prodat i bez astronomicky drahých modelů.
„Neumím se odměňovat nějak jinak, ať už nákupy nebo kdovíjakými dovolenými. To nemám v plánu. Bude to odpočinek v jakémkoli smyslu slova,“ prohlásila pokorně Nosková ohledně své možné odměny, kterou si po výhře 102 milionů (před zdaněním) může dopřát. Ale utrácet zkrátka nebude.