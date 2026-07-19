Nedvěd po MS pod palbou kritiky, ale... Zastání od Čecha
Je erudovaný, umí šest světových jazyků, dělal ředitele v Chelsea. Objevil se mrak hlasů, že manažerem nároďáku by měl místo Pavla Nedvěda být reprezentační exparťák Petr Čech (44) jenže…
Gólmanská legenda žijící v Londýně se sice pustila do hodnocení propadáku na MS, ale prozatím to nemá za lubem. „Někdo se vyjádřil v tom smyslu, že to (postup na šampionát) byl náš limit a na víc jsme neměli. Já jsem přesvědčen, že tým měl na víc. Možná ne herně, ale v morálně-volních vlastnostech, které ukázal v baráži, rozhodně ano. Ty vlastnosti na turnaji chyběly. Jak je to možné? Někde v přípravě se stala chyba,“ řekl »Čechíno« pro Livesport Daily.
O propachtění se na MS jako o maximu českého souboru mluvil právě Nedvěd a zavalila ho za působení u týmu lavina kritiky od fandů i expertů. Petr ovšem Pavla podržel slovy: „Za sebe však mohu říct, že na pozici generálního manažera národního týmu těžko najdeme někoho vhodnějšího než Pavla Nedvěda. Mám v něj naprostou důvěru. Má obrovské zkušenosti ze zahraničí, působil ve vedení evropského velkoklubu a rozumí managementu i dění na hřišti.“