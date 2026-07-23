Zvrat v kauze slávisty Chorého: Laso od šéfa Sparty!
Bude raubíř Tomáš Chorý (31) pokračovat ve Slavii? To je otázka za milion. Teď se do celé kauzy měl nepřímo vložit i majitel Sparty Daniel Křetínský (51)!
Třetí nejbohatší Čech nedávno posílil svůj podíl ve West Hamu, a právě z východního Londýna prý na Chorého přiletělo laso! „Největší pozornost poutá překvapivá varianta z Anglie,“ píše server infotbal. cz s tím, že mezi zájemci jsou také Legia Varšava a Liberec s Plzní.
Definitivní verdikt by měl padnout nejpozději ve čtrvtek, podle informací Blesku totiž už měla v Edenu proběhnout druhá schůzka mezi Chorým a klubovým vedením o jeho budoucnosti.
Sešívaný kouč Trpišovský k tomu včera na galavečeru Liga opening, kde byl vyhlášen nejlepším trenérem uplynulé sezony, řekl jen: „U Tomáše je situace pořád stejná, pořád nemáme to rozhodnutí, které přijde v nejbližších dnech. Už to potřebujeme vědět, do konce týdne bude jasno.“