Smutek na české hokejové scéně: Tragicky zemřel hodonínský brankář Mládek (†20)
Hokejový klub Baník Hodonín přišel s velice smutným prohlášením. Musel fanoušky informovat o tragické ztrátě svého nadějného brankáře Jakuba Mládka (†20). Jeho život vyhasl v úterý 21. července.
Strážce hodonínské svatyně se narodil 22. prosince 2005 a celou svou dosavadní kariéru spojil právě s Baníkem. Díky urputné píli to postupně dotáhl až do B-týmu.
„Na hodonínském zimním stadionu vyrůstal, učil se chytat, prožíval vítězství i porážky a během let se stal součástí mnoha kabin, týmů a společných vzpomínek,“ stojí v dojemném vzkazu na webu hokejového klubu.
„Jeho tragický odchod hluboce zasáhl všechny, kteří jej během let poznali – rodinu, blízké, kamarády, spoluhráče, trenéry i členy našeho klubu. Rodině a všem Jakubovým nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast a přejeme mnoho sil v nesmírně těžkých chvílích,“ loučí se srdceryvně zástupci klubu s mladým gólmanem.
„Kubi tvůj nečekaný odchod nás všechny zdrtil, byl jsi součástí našich životů od tvého narození, až do samotného konce,“ přidala jedna z blízkých komentář pod příspěvek na sociální síti. Podrobnosti o jeho náhlém úmrtí klub nezveřejnil. Podoba pietních akcí se v těchto chvílích teprve zvažuje.