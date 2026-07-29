Muradov si plácl s Oktagonem: Návrat ženáče

Autor: vav
V Praze se zabydlel a je mu do smíchu.

Tahanice s českými úřady. Nekonečné licitování o smlouvě s Oktagonem i jeho konkurencí. To vše má za sebou uzbecký bijec Machmud Muradov (36), než znovu po roce naskočí do klece.

Navíc poprvé jako ženáč! Kvůli vazbám na podsvětí by neměl v Česku dlouhodobě pobývat, ale díky svazku s láskou Sabinou, kterou si vzal loni na Slovensku, paragrafy obešel.

V sobotu na Štvanici tak bude chtít ukázat irskému šampionovi Fleurymu, kdo je tu pánem. „Nabídku zápasu jsem vzal okamžitě, i když to je risk. Jdu si pro pás!“ vzkazuje Muradov, jenž chce získat titul v polotěžké váze.

Oktagon 92

K desetiletému výročí si Oktagon nadělil ten nejhezčí dárek. Vrací se ke kořenům – na Štvanici. A to jen týden poté, co na pražském ostrově skončila prestižní tenisová klání žen. Turnaj v MMA číslo 92 (sobota 18:00, oktagon.tv) láká na titulový duel mezi Muradovem a Fleurym.

Makhmud Muradov během rozhovoru
Makhmud Muradov během rozhovoru

 

Témata:  blesksportČeskoŠtvaniceSlovenskoMachmud Muradov

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