Muradov si plácl s Oktagonem: Návrat ženáče
Tahanice s českými úřady. Nekonečné licitování o smlouvě s Oktagonem i jeho konkurencí. To vše má za sebou uzbecký bijec Machmud Muradov (36), než znovu po roce naskočí do klece.
Navíc poprvé jako ženáč! Kvůli vazbám na podsvětí by neměl v Česku dlouhodobě pobývat, ale díky svazku s láskou Sabinou, kterou si vzal loni na Slovensku, paragrafy obešel.
V sobotu na Štvanici tak bude chtít ukázat irskému šampionovi Fleurymu, kdo je tu pánem. „Nabídku zápasu jsem vzal okamžitě, i když to je risk. Jdu si pro pás!“ vzkazuje Muradov, jenž chce získat titul v polotěžké váze.
Oktagon 92
K desetiletému výročí si Oktagon nadělil ten nejhezčí dárek. Vrací se ke kořenům – na Štvanici. A to jen týden poté, co na pražském ostrově skončila prestižní tenisová klání žen. Turnaj v MMA číslo 92 (sobota 18:00, oktagon.tv) láká na titulový duel mezi Muradovem a Fleurym.