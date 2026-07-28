Kouč Sparty Priske osaměl: Kdo tě líbá, když ne já?
Po blamáži v Brně (1:3) bez bodu a taky bez ženy. Fotky, na kterých se Brian Priske (49) s manželkou Tabittou líbali v české matičce stověžaté, patří do rodinného alba vzpomínek.
Minulou sezonu měl charismatickou farářku u sebe. Časně ráno spolu běhali pro zdraví a pro kondici po Praze. Teď se vrátila do Dánska a šéftrenér Sparty osaměl. „Kdo tě líbá, když ne já?“ zapěla by kapela Olympic.
„Bylo to naše společné rozhodnutí o tom, jak budeme žít. Pochopitelně bylo pro mě skvělé mít ji tady. Kupříkladu, když se vrátíte pozdě večer ze zápasu, je znát, že na vás někdo čeká fyzicky a nejen na telefonu,“ svěřil se Priske stanici Oneplay Sport.