Kouč Sparty Priske osaměl: Kdo tě líbá, když ne já?

Autor: nem
Priske smutní po manželce

Po blamáži v Brně (1:3) bez bodu a taky bez ženy. Fotky, na kterých se Brian Priske (49) s manželkou Tabittou líbali v české matičce stověžaté, patří do rodinného alba vzpomínek.

Minulou sezonu měl charismatickou farářku u sebe. Časně ráno spolu běhali pro zdraví a pro kondici po Praze. Teď se vrátila do Dánska a šéftrenér Sparty osaměl. „Kdo tě líbá, když ne já?“ zapěla by kapela Olympic.

„Bylo to naše společné rozhodnutí o tom, jak budeme žít. Pochopitelně bylo pro mě skvělé mít ji tady. Kupříkladu, když se vrátíte pozdě večer ze zápasu, je znát, že na vás někdo čeká fyzicky a nejen na telefonu,“ svěřil se Priske stanici Oneplay Sport.

Brian Priske nebyl spokojený s výkonem svého týmu proti Zbrojovce Brno
Brian Priske nebyl spokojený s výkonem svého týmu proti Zbrojovce Brno

 

 

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