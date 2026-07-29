Hokejista Frk si šel překvapivě vydělat špinavé peníze do Ruska: Šťastný mezi drony

Autor: rau
Frk se stal čtvrtým Čechem v KHL

Stále neoficiálně drží rekord v rychlosti střely – 175,7 km/h. Ještě rychleji ale frnknul do Ruska. Martin Frk (32) bude v KHL hájit barvy Draků ze Šanghaje. Korunu všemu teď nasadil svými prohlášeními!

V čínském klubu podepsal dvouletou smlouvu. A po příletu do válečné zóny už se nemohl dočkat, až si projde Petrohrad. „Hned jak bude čas. Z doslechu vím, jak je to krásné město,“ chtěl udělat dojem.

No, když mu u toho nevadí, že mu nad hlavou budou létat drony, které Ukrajinu brání před ruskou krvelačnou armádou. Ani to, že si definitivně zaklapl dveře do nároďáku, kam hráči působící v KHL nesmějí, tak budiž.

Miliony za čest

„Jsem šťastný, že jsem konečně tady. Je to nová výzva,“ prohlásil po příjezdu do země agresorů. „Spoustu kluků z kabiny znám, což taky hrálo roli,“ dodal. Jedním ze spoluhráčů bude Dmitrij Jaškin, společně se Šulákem a Safinem jediní tři Frkovi krajané v soutěži plné pokrytců toužících po milionech.

Frk, který se poslední dekádu marně snažil prokousat do NHL, za sezonu vydělá v přepočtu 15 milionů korun, což z něho dělá právě po Jaškinovi druhého nejbohatšího Čecha v Rusku. Z Calgary za ním do nového působiště co nevidět dorazí i manželka Kennedy se dvěma potomky. „Už se na ně těším,“ uzavřel útočník.

Další Češi v KHL

(roční plat v Kč za sezonu)

D. JaškinŠanghaj20 mil.
L. ŠulákVladivostok 12 mil.
O. Safin  Vladivostok 4 mil.



 

Martin Frk v českém dresu
Martin Frk v českém dresu

 

 

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