Skandál hokejisty Gáboríka: Celý život nevěrný?
Během své hvězdné kariéry jej na ledě marně stíhali nejlepší obránci NHL. Teď slovenského hokejistu Mariána Gáboríka (44) doma nahánějí zlatokopky a musí nejspíš kličkovat i před rozzuřenou manželkou!
Někdejší obávaný snajpr si totiž vyrazil na festival Big Summer Fest, kde se tulil ke smyslné černovlásce. Problém byl, že jeho ženuška to nebyla – s dcerkami zrovna dovolenkovala v Chorvatsku...
„Někomu se tady ku*-ví manžel!“ pochlubila se na Instagramu slovenská celebrita reality show Nikoleta Fridrichová, která hokejistu ve VIP natočila. „Pro něho je to ale úplně normální, dělá to dlouhá léta, ví to celý Trenčín,“ rýpla si.
Rozpoutala hotové tsunami! Okamžitě reagovala spousta dívek, které mají s Gáboríkem své zkušenosti. „Jaký máš střih pi*i?“ měl se hokejista ptát na sociální síti jedné z nich. „Když vidím, jak holkám dával 500 euro a já jsem to udělala pro jeho pěkné oči...“ přidala další. Co na to hokejistova manželka, za kterou rychle odfrčel k moři?