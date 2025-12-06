Těžko uvěřit… Bizarní důvody zranění hráčů NHL: palačinky, ručník i Gáboríkův hakisák
Zdravotní problémy ke sportu patří, to se ví. Zvlášť v kontaktním hokeji a na nejvyšší úrovni v NHL, kde se kloubí rychlost s fyzickými nároky a nabitým zápasovým kalendářem. Jenže jsou případy, kdy se hráči zapíšou na marodku po incidentu mimo led, navíc dost nevídaným způsobem. Jen v aktuální základní části zažila soutěž dva takové případy u útočníků Jacka Hughese a Alexeje Toropčenka. O co šlo? A jaké další extrémy v minulosti proběhly?
Alexej Toropčenko, útočník
opaření
Není jasné, zda si ruský forvard zrovna připravoval čaj nebo ohříval na sporáku párky. Na každý pád skončil mezi zraněnými poté, co si při incidentu u sebe doma způsobil popáleniny na nohou vlivem opaření. Klub to oznámil na začátku prosince. Nešlo o zrovna zanedbatelnou záležitost, což dokládá fakt, že člen čtvrté formace St. Louis, jemuž se v poslední době nedařilo ani výkonnostně, bude chybět v řádu týdnů. Velký pech, patrně skloubený s nešikovností.
Jack Hughes, útočník
zranění prstu na týmové večeři
Zámořská média v posledních týdnech žila setkáním hvězdy New Jersey s kanadskou zpěvačkou Tate McRae. Byli zachycení na fotce v restauraci. Snad si potenciální olympionik z USA vedl při večeři lépe než v půlce listopadu na týmovém rautu. „Stala se tam zvláštní nehoda,“ referovala zámořská reportérka Emily Kaplanová. Hughes si poranil prst, podrobnosti nejsou známé. Devils přišli o tehdejšího nejúdernějšího hráče, který za 17 zápasů získal 20 bodů (10+10). Nyní odpočívá.
Manny Fernandez, brankář
zranění krku při otírání se ručníkem
Bezprostředně po výluce odchytal kanadský brankář nejlepší sezonu kariéry. V ročníku 2005/06 nasbíral 30 výher, mohl jich mít ovšem ještě víc, kdyby si nepřivodil bolest zad a krku po sprše ve svém bytě. I v tomto případě se informace o přesném původu zranění tutlaly, některé zdroje dokonce uváděly, že se někdejší gólman Minnesoty, ale i Dallasu a Bostonu fénoval. Častěji zmiňovaný důvod je ovšem ručník, respektive nešikovný pohyb při jeho používání.
Dustin Penner, útočník
zranění zad u pojídání palačinek
Přijít s tímhle za týmovým lékařem asi nebyla legrace… Jedno z nejhumornějších zranění napříč profesionálními sporty si přivodil hned dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. V roce 2012 jeho kauza bavila internet. „Chtěl jsem si dopřát skvělé palačinky, co udělala moje žena. Lehnul jsem si k tomu a najednou cítil, jak mě skličuje bolest,“ popisoval forvard nevšední událost médiím. „Snad nepůjde o nic chronického,“ obával se. O několik měsíců později přispěl LA 11 body v play off k prvenství.
Marián Gáborík, útočník
natažené tříslo při kopání do hakisáku
Jedno paradoxní zranění nese slovenskou stopu. A dokonce se má za to, že pomohlo ke konci úspěšné Gáboríkovy éry v Minnesotě, kde do NHL pronikl a dodnes s 219 brankami zůstává nejlepším střelcem. Vládl by výrazněji, kdyby si v prvním týdnu sezony 2008/09 nenatáhl tříslo při hře s hakisákem. Malý míček plněný pískem stál za dlouhou Gáboríkovou absencí, před odchodem k NY Rangers stihl u Wild už jen 17 startů. „Nekoukám se zpět,“ komentoval tři roky po rozchodu.
Brent Sopel, obránce
zranění zad po sebrání sušenky
Řeklo by se: pro dobrotu na žebrotu. V roce 2007 se tehdejší zadák Vancouveru připravoval na úvod bojů o Stanley Cup. Jenže hned první mač proti Dallasu vynechal poté, co se doma pokoušel sebrat ze země sušenku, kterou tam upustila jeho dcera. Způsobil si tím vážné křeče. „Popsal jsem spoluhráčům, jak se to stalo. Příště si asi vymyslím lepší příběh,“ bavil Sopel, který pak naskakoval v páru s Lukášem Krajíčkem. Pauza Kanaďana byla krátká, Canucks pomohl do druhého kola.
Erik Johnson, obránce
utržený přední zkřížený vaz na golfovém vozíku
Dotaz, který straší fanoušky St. Louis dodnes ze spaní – co by bylo s prvním hráčem draftu 2006, pokud by dva roky poté nešel na golf? Při řízení vozíku si utrhl vaz v koleni, což ho stálo v útlém věku rok na marodce. Za modrobílé pozdější šampion Stanley Cupu s Coloradem odehrál jen 203 zápasů, jeho očekávaná hodnota se nevrátila. Když NHL po 14 letech od onoho draftu utvořila žebříček podle výsledků, Johnson spadl na 10. místo za jména jako Marchand, Toews nebo Giroux.