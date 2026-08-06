Legendární kouč Brückner: Operace jícnu! Jak je na tom?
Ne, ten obrázek fakt není z dílny umělé inteligence. Koukáte na skutečného legendárního a mýty opředeného fotbalového kouče Karla Brücknera (86). Ve svém požehnaném věku je Jura.
V poslední době to tak nebylo. Na pohřbu velkého kamaráda z trenérské branže Petra Uličného v polovině června nebyl věhlasný »Bílý otec Kleki-Petra« očividně ve své kůži. „Karel na tom není moc dobře. Už se nedokáže sám postarat o svoji dlouhodobě nemocnou paní,“ řekl tehdy Blesku Brücknerův letitý přítel.
My taky žasneme
Teď žasne, stejně jako my, nad tím, v jaké je formě. „Karel prodělal lehkou operaci v oblasti jícnu. Nebylo to nic vážného a vypadá výborně. Zaplať pánbůh.“ Opravdu vypadá náramně a pivko mu, i s náplastí na levé ruce, coby vzpomínkou na lékařský zákrok, tuze chutná.