Sparťanská bitva s Lyonem přilákala celebrity: Smetánka na Letné
Zvědavost je česká vlastnost, a tak fotbalové celebrity vyhlížely na Letné výsledek duelu Sparta – Lyon. S mírným optimismem a taky s opatrností. Kdo ze známých tváří si našel v úterý večer cestu na Letnou?
„Tipovačka je těžká. Nevím, co od Lyonu čekat, jsou nerozehraní. Dávám, teda přeju si, 2:1,“ houknul čtrnáctinásobný mistr republiky se Spartou Jiří Novotný. Bývalý záložník rudých a dnes manažer nároďáku Pavel Nedvěd si nechtěl hrát na Sibylu a pokrčil rameny: „Tip na výsledek? To nevím, to nemůžu vědět.“
Mezi hosty se objevil čerstvě jmenovaný kouč českého nároďáku Santi Denia, který hochy v rudém sledoval už v ligovém duelu proti Zlínu. Na Letnou ale dorazil například také Pavel Kuka, jehož tip byl 2:1, Tomáš Ujfaluši, který očekával remízu 1:1, nebo Michal Bílek, jenž se zdráhal hodit do placu svůj předpoklad výsledku. „Nezlobte se, netipuju,“ pravil bývalý kouč české repre.