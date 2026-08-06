Plekanec a Šafářová o výchově dětí: Překvapivé přiznání
Když se poznali, ona zkušenosti s rodičovstvím neměla, on už měl dvě děti. Teď tenistka Lucie Šafářová (39) a bývalý hokejista Tomáš Plekanec (43) společně vychovávají své dva potomky Leontýnku (6) a Olivera (4). A nejméně v jedné věci si notují...
Lucie už sice pověsila tenisovou raketu na hřebík a Tomáš hokejové brusle nazouvá spíše jako trenér, ale i ve volném čase se sportu s láskou věnují. A krev se nezapře! Podobně to mají i jejich dvě děti Leontýnka a Oliver. Právě syn jde v tátových šlépějích a zkouší hokejovou školičku. Kdo by ale čekal, že »Pleky« s manželkou tlačí ratolesti k pohybu za každou cenu, ten se šeredně plete...
„Řeknu mu, že je školička a jestli jdeme bruslit. Když řekne, že jo, tak jdeme. Když řekne, že nejdeme, vůbec to nehrotíme,“ vysvětlil Tomáš v pořadu Legendy na ledu.
Dcera Leontýnka zkouší více disciplín. Už od malička ohromuje na sociálních sítích máminy fanoušky skvělou tenisovou zručností, ale baví ji také gymnastika nebo krasobruslení. Ani ji přitom rodiče do ničeho nenutí, naopak se ji snaží jen podpořit v tom, co ji baví. „Určitě nejsme crazy rodiče, kteří by děti strašně tlačili do sportu,“ přiznala Lucie Šafářová.